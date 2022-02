Britney Spears firma millonario contrato para contar su verdad a través de un libro

Estados Unidos.- Siguiendo los pasos de su hermana Jamie Lynn Spears y escuchando las demandas de sus fanáticos, la cantante estadounidense Britney Spears, también conocida como la legendaria Princesa del Pop, firmó un millonario contrato para contar su vida a través de un libro, según informó la CNN.

Una fuente cercana a Britney contó a CNN que la cantante estadounidense firmó un contrato recientemente de nada más y nada menos que 15 millones de dólares, cantidad equivalente a los 304 millones de pesos, esto con la editorial Simon & Schuster, una muy importante del gremio.

Fue el periódico The New York Post quien informó primero sobre el próximo libro de Spears y fue así como el tema tomó gran importancia. La fuente argumentó que la decisión de Britney se tomó en respuesta a las recientes memorias de su hermana menor, la también cantante Jamie Lynn Spears, mismas que fueron denunciadas públicamente por la intérprete de 'Gimme more'.

El libro de Britney Spears llega en el momento ideal, ya que se viene un nuevo comienzo para su carrera, esto luego del fin de su tutela, el inicio de su compromiso y una futura era musical más honesta, cruda y repleta de historias por contar a su manera.

Cabe destacar que la tutela en la que vivió Britney, por su padre Jamie Spears, por varios años, fue considerada por la misma cantante como una situación abusiva y hasta aseguró que el empresario debería enfrentar cargos penales por su papel como tutor, lo que causó gran preocupación entre sus fanáticos y el público en general.

Luego de que Jamie renunciara a la tutela de su hija mayor, muchos están impacientes porque la cantante cuente su verdad y qué mejor que a través de un libro que relate su vida y narre los momentos de su carrera que se han mantenido en secreto durante los últimos años. Hasta el momento Britney Spears no se ha referido al tema ni se ha hablado sobre una fecha tentativa para el lanzamiento.

Leer más: Kenia Os anuncia fechas para sus conciertos en México ¿Cuándo y dónde se presentará?