Britney Spears habría llamado al 911 para denunciar abuso de tutela el día antes de su declaración

Desesperada por los presuntos abusos a los que se enfrenta en la tutela que su propio padre tiene sobre ella, Britney Spears habría llamado al 911 la noche antes de su declaración ante la corte.

El tema de la tutela legal de Britney Spears ha sido polémico durante años, pero especialmente en los últimos meses han salido a la luz los supuestos turbios detalles de esta, mismos que la cantante denunció a través de su declaración.

Quedó claro desde que la intérprete de ‘Gimme More’ rompió el silencio que desea retirar a su padre del manejo de su vida personal y profesional, y con ello de sus finanzas, las cuales maneja desde 2008.

De acuerdo con el diario The New Yorker, Britney Spears había tomado el teléfono el día previo a su declaración en la corte, y lo usó para llamar a los servicios de emergencia de Estados Unidos.

Según la fuente que citó dicho medio, la cantante había denunciado a través de esta llamada al número de emergencias la tutela abusiva a la que está sujeta, hecho confirmado por la policía del condado de Ventura, California, donde reside.

Pese a que las llamadas al 911 por lo general son de acceso público, el caso de Britney Spears es distinto, pues las autoridades sellaron el registro de las llamadas citando una investigación en curso.

Al día siguiente, en la audiencia que tomó lugar para que finalmente diera su testimonio, la cantante reveló una ola de turbios detalles acerca de su tutela, señalando el no poder tener más hijos debido a un dispositivo intrauterino que lleva contra su voluntad, y reclamando el no tener acceso a su propia fortuna. Cuestionó además el ser considerada inestable para manejar sus finanzas, pero no para ofrecer conciertos y para grabar música.

“Mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela, incluidos mis representantes… deberían estar en la cárcel”, dijo ante la corte. “Quiero mi vida de regreso, basta ya”.

En redes sociales el tema de la custodia legal de Britney Spears y el pleito legal para recobrar su libertad ha tomado bastante fuerza, formando el movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney), buscando justicia para la cantante.

Hace días, la corte había rechazado la petición de la cantante para retirar a su padre de su tutela hecha el año pasado, por lo que Jamie Spears seguirá por un tiempo a cargo de las finanzas de Britney Spears. Todavía no se ha llegado a una decisión en cuanto a la reciente declaración de la cantante.