Britney Spears lamenta que la iglesia católica no la deje casarse con Sam Asghari

México. Britney Spears muestra su descontento contra la Iglesia católica porque no le permite casarse con Sam Asghari en una catedral bajo el argumento de que "no es practicante".

La cantante estadounidense Britney Spears menciona en sus redes sociales que deseaba celebrar su boda por la iglesia con Sam, pero le dijeron que "no", porque no es miembro de la religión.

“¡Aquí es donde originalmente quería casarme durante el Covid, pero me dijeron que no se podía por la pandemia, dos años después que tampoco porque no era católica, pero que tenía que pasar una prueba", dice Britney junto a la imagen de la iglesia católica de St. Monica, ubicada en California.

"¿No se supone que la iglesia está abierta para todos?”, pregunta también la famosa cantante de temas como Tóxic y lamenta que tenga que quedarse con las ganas de celebrar su boda religiosa en una iglesia.

Britney ha compartido en varias entrevistas que fue criada en una casa protestante, aunque también ha asegurado haber estudiado el Kabbalah.

Britney y Asghari se casaron por el civil en junio pasado en el patio trasero de su mansión en Thousand Oaks, California, y entre los invitados estuvieron Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez y Donatella Versace.

Britney Spears y Sam se conocieron en octubre de 2016 y tres meses después hicieron pública su relación de amor, luego se comprometieron en septiembre de 2021, tras casi cinco años de noviazgo.

Además, Britney, de 40 años de edad, hizo público en mayo pasado que había perdido al bebé que esperaba de Sam, tras haber sufrido un aborto espontáneo.