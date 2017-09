Britney Spears pide oraciones por México

La cantante estadounidense Britney Spears se unió a la lista de famosas que muestran su apoyo a México tras el sismo ocurrido esta tarde.

Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 8:04 PDT

A través de un mensaje en Instagram, "La Princesa del Pop" dedicó un mensaje a nuestro país.

"Envío mi amor a México" #OracionesPorMéxico #FuerzaMéxico escribió para acompañar una imagen de corazón con la bandera de nuestro país.

I

¿En qué se gasta sus millones?

"La princesa del pop" ha logrado el éxito gracias a su talento y trabajo duro, y claro que puede gastar su dinero en lo que mejor le parezca, sin embargo, se dice que el año pasado sus gastos fueron algo excesivos.

Wow! Can’t believe #GLORY has been out for a year!! Thank you to everyone who has supported this album!!! ❤️ Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 11:53 PDT

Según E! , Britney Spears gastó más de 10 millones de dólares en 2016, lo cual no es mucho si se compara con los 16 millones de dólares que gana. Claro, eso sin contar los más de 55 millones de dólares del valor total de sus bienes.

Ahora bien, ¿a dónde se fueron esos más de 10 millones de dólares?

Documentos legales revelaron que la cantante gastó más de 120 mil dólares en masajes, arreglos personales y uñas, casi 25 mil dólares en pelo y maquillaje, 69 mil dólares en ropa y aproximadamente 30 mil en el cuidado de sus mascotas. Y cabe mencionar que este año se moderó, ya que en 2015 gastó 38 mil dólares para sus cachorros.

La pasarela.

Y esta semana, Britney presume sus habilidades de pasarela en las redes sociales. La cantante desfila en un pasillo de su hogar con diferentes atuendos. Así es como la cantante se mantiene cercana a sus fanáticos.

Who says you can’t do fashion week at home! Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 11:58 PDT

La intérprete compartió en sus redes sociales un breve video en el que muy animada, con sonrisa en el rostro, modela diferentes atuendos.

Miles de likes aprueban que Brintey haga su fashion week en casa. "Who says you can't do fashion week at home!", escribió Spears para acompañar su clip.