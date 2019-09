Britney Spears podría tener el control de su carrera nuevamente

Una audiencia el miércoles sobre el futuro de la tutela judicial que durante 11 años ha controlado el dinero y los asuntos de Britney Spears terminó sin decisiones tomadas y sin la aparición de la estrella del pop.

La audiencia fue despejada por el público y los medios de comunicación. La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda J. Penny, no emitió fallos durante o después del proceso, y Spears no figuraba entre los asistentes.

La audiencia comenzó con una sala de audiencias llena de miembros de los medios y algunos fanáticos de Spears, pero a todos se les pidió que se fueran cuando Penny estuvo de acuerdo con los abogados que solicitaron que la audiencia y sus transcripciones se sellaran debido a lo que se revelaría sobre el problema médico, mental y mental de Spears. y cuestiones financieras, junto con detalles sobre sus dos hijos pequeños.

En mayo, Spears, de 37 años, hizo una rara aparición en la misma sala del tribunal para otra audiencia de tutela cerrada. Ella había pedido hablar con el tribunal y fue traída por una puerta trasera una vez que se despejó la sala.

Su solicitud planteó la posibilidad de que podría estar buscando cambios en el acuerdo que ha aceptado en gran medida en silencio durante años.

Penny pidió un analista para revisar la situación de Spears después de esa audiencia, y se esperaba que obtuviera al menos algunos de los resultados el miércoles. No está claro si lo hizo, pero en documentos de la corte dijo que la audiencia de estado se reanudaría en enero.

El padre de Spears, Jamie Spears, y su madre, Lynne Spears, estaban en la corte, junto con media docena de abogados con varios roles en la curatela.

Jamie Spears renunció temporalmente en su papel de conservador de los asuntos personales de su hija a principios de este mes, citando problemas de salud, pero mantuvo su control financiero sobre ella.

Los fiscales en el vecino condado de Ventura anunciaron el martes que no presentarán cargos penales contra Jamie Spears, de 67 años, después de que los agentes investigaron una denuncia de abuso infantil. La oficina del fiscal de distrito no dijo quién era el niño en el informe ni dio otros detalles sobre la investigación. El abogado de Jamie Spears no respondió a una solicitud de comentarios.

Jodi Montgomery, quien ha ayudado durante mucho tiempo a manejar los asuntos personales de Britney Spears, ahora está desempeñando el papel que su padre renunció, y también estuvo en la corte el miércoles.

Lynne Spears no ha participado en la curatela, pero recientemente solicitó un mayor acceso a la información de sus procedimientos y presentaciones.

Jamie Spears tiene varios nietos, incluidos los dos hijos de Britney Spears, que tienen 14 y 13 años.

Su ex esposo Kevin Federline tiene la custodia de los niños, pero ella tiene visitas frecuentes con ellos.

La tutela, conocida en muchos estados como tutela, es un estado involuntario generalmente reservado para personas muy ancianas o muy enfermas que sufren de demencia o que están incapacitadas y no pueden tomar decisiones por sí mismas.

La corte puso a Britney Spears bajo el estado en 2008 cuando estaba teniendo serias luchas personales y psiquiátricas, muchas de las cuales se desarrollaron en público.

Docenas de admiradores de la estrella del pop que se oponen a la curatela e insisten en que está siendo controlada contra ella protestarán afuera del juzgado el miércoles, como suelen hacer fuera de tales audiencias, con letreros que decían "Free Britney".