Britney Spears revela que Donatella Versace será la encargada de diseñar su vestido de novia

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Britney Spears se prepara para llegar al altar vestida de blanco y sus fans no pueden estar más felices por ella. Hace unos meses se comprometió con Sam Asghari, con quien mantiene una relación desde hace alrededor de cinco años, y por fin darán el siguiente paso.

La intérprete de grandes éxitos como 'Toxic', 'Circus' y 'Baby, one more time' reveló que será la mismísima Donatella Versace quien le diseñará su vestido de novia y las reacciones no se hicieron esperar al elegir a una de las mejores diseñadoras de moda, la encargada de la firma Versace.

A través de Instagram, Britney Spears compartió un par de fotografías modelando un hermoso vestido digno de una reina y los comentarios estuvieron a la orden del día, pues todos creyeron que se trataba del primer boceto de su vestido.

Sin embargo, decidió aclarar que ese no será el vestido que utilizará en el gran día, el más feliz de su vida, pues Donatella Versace está con los bocetos de lo que será su atuendo para esa fecha tan especial. De momento, la cantante pop espera a que la diseñadora italiana le envíe los bocetos para comenzar con los preparativos de manera oficial.

Este no es su primer matrimonio, sino el tercero, pero en esta ocasión será completamente diferente, pues está en su mejor momento y esto se puede evidenciar en sus publicaciones a través de las redes sociales.

Los matrimonios de Britney Spears

El primer matrimonio de Britney Spears fue Jason Alexander, un amigo de su infancia, pero no todo salió como lo esperaban. Luego de un tiempo se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo a sus dos hijos; Sean y Jayden, pero más tarde se divorciaron.

Por ahora, Britney espera convertirse en la señora Asghari, su deseo desde hace bastante tiempo, el cual se había visto obstaculizado por la tutela paterna que mantenía, hasta ahora, que ha sido liberada de esta y está lista para cambiar su vida y vivirla como siempre debió hacerlo.

