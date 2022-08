Britney Spears se defiende ante acusaciones de su ex marido

Britney Spears, no pudo evitar su enojo ante su expareja, Kevin Federine, por hablar de la relación que mantiene ella con sus dos hijos, por ello escribió en sus historias de Instagram “Solo una palabra: doloroso”.



Esto luego de que Federine dijera durante una entrevista exclusiva para, el tabloide británico Daily Mail, “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento”, de igual forma mencionó que sus hijos no quisieron ir a la boda de su progenitora y no han querido verla durante meses, en parte porque no pueden asimilar las fotos al desnudo que sube la cantante.



Por lo que, la princesa del pop continuó en su publicación diciendo “Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se basa en mi Instagram”, ya que para ella las fotos que sube a sus redes sociales no tiene nada que ver con los pensamientos de sus hijos.



De igual forma, contó que cuando ella se encontraba bajo la tutela de su papá, su mamá fue quien le recomendó dejarle sus hijos al padre de ellos.



Los descendientes de la cantante estadounidense, Jayden James, de 15 años y Sean Preston, de 16 años, están bajo la custodia compartida, la mayoría de ella es de su progenitor con el 70%.



El actual esposo de Britney Spears, Sam Asghari, ha mostrado su apoyo ante tal situación, pues le resulta indignante que esté hablando de cosas personales de sus hijos a la prensa.