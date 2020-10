Estados Unidos.- Las alarmas de los fanáticos de Britney Spears siguen encendidas y ahora que la Princesa del Pop ha desaparecido de las redes sociales aumentan los rumores de que está todo el tiempo incomunicada y es su familia o su representante quien se hace cargo de subir contenido a Instagram para mantener contentos a todos.

La estrella estadounidense que triunfó por todo lo alto en el ámbito musical hace algunos años se ha desaparecido por completo de su perfil en la red social, donde cuenta con más de 26.7 de seguidores, y comparte diferentes fotografías y videos, siendo estos últimos los que han hecho reflexionar a muchos sobre su situación actual.

Entre sus últimas publicaciones encontramos actitudes inquietantes que han sido preocupantes para todos y es que la cantante habla de una forma extraña y se comporta como si todo lo que dice y hace estuviera plasmado en guion que debe seguir al pie de la letra cuando la cámara comienza a rodar.

Muchos hablan sobre el tema y aseguran que la estrella no es quien maneja sus redes sociales, destacando que es su padre y su representante quienes planean este tipo de contenido para mantener a sus fanáticos contentos y sin levantar ningún tipo de sospecha, pero esto ha sido en vano, pues ya se han percatado de todo e incluso, ahora que desapareció de Instagram, todos están escribiéndole para saber qué pasó.

Fue el pasado 19 de octubre cuando la estrella pop compartió su última publicación, se trata de una fotografía afuera de su hogar donde luce un rostro angelical, pero su mirada podría decir algo más, según sus fanáticos, quienes han estado muy analíticos con todo lo relacionado a ella, dicen que está pasando por duros momentos que no puede mostrar ante la cámara.

Britney Spears se desaparece de Instagram y preocupa a sus seguidores. Foto: Instagram

La mayoría de los videos que comparten de la cantante se vuelven virales en las redes sociales, logrando tener análisis a profundidad y detalle por parte de muchos. En algunas ocasiones la hemos visto con el maquillaje destruido, despeinada, con atuendos que no reflejan para nada la mujer que era antes y con actitudes que causan gran preocupación entre los que la conocen desde hace varios años.

Cabe mencionar que hace algunos meses inició el movimiento "#FreeBritney" y tanto fanáticos como estrellas del medio artístico se sumaron para ayudarla, como muchos saben, la estrella no es dueña de su vida desde que comenzó a vivir bajo la tutela legal, sanitaria y económica de su padre, Jamie Spears, desde 2008.

En aquella época, cuando se rapó y salió a las calles a golpear autos con un paraguas en mano, estaba pasando por duros momentos y un problema de salud mental, lo que provocó que su padre tuviera el control de absolutamente todo sobre su vida, ella no puede salir de casa sin que él lo sepa o comprarse algo que quiera sin consultarlo con él antes.

Más tarde, este mismo trastorno la llevó a perder la custodia de sus dos hijos frente a Kevin Fedrline, su padre, que ahora comparten para fortuna de la cantante. Por el momento Spears continuará hasta febrero del 2021 bajo la tutela de su padre Jamie Spears, ya que perdió su juicio en el verano pasado, lo que provocó un gran movimiento en las redes sociales para buscar "liberarla".

Sobre el tema y las opiniones que tienen en las redes sociales, el padre de la cantante, en entrevista con Page Six, reveló que: "Estos teóricos de la conspiración no saben nada, el mundo no tiene ni idea", resaltando que la decisión sobre la libertad de su hija "depende de la corte de California quién debe decidir qué es lo mejor para mi hija y no es asunto de nadie más".