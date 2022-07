Britney Spears tendría impresionante regreso a la música de la mano de Elton John

Presuntamente, Spears se reunió en secreto con John durante la semana pasada para grabar su colaboración, la cual estaría llegando el próximo mes de agosto. El tema fue lanzado en 1971, escrito por Elton John y Bernie Taupin, incluido en el álbum Madman across the water.

Parece que pronto llegará el regreso de Britney Spears , ya que Page Six informó que la artista estadounidense de 40 años regresará con gran fuerza a la industria musical, pero no lo hará sola, sino de la mano de Elton John, una de las leyendas de la música.

En distintas ocasiones la Princesa del Pop ha insinuado que está más que lista para regresar a la música y recientemente causó sensación luego de lamentar no haber podido mostrar su voz ante el mundo, dando a entender que pronto será ese momento tan esperado.

Gilberto Coronel Periodista Web

