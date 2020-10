Britney Spears y sus looks en Instagram están preocupando a sus fans

Britney Spears sigue encendiendo las alarmas entre sus miles y miles de fans ante las recientes publicaciones que ha estado realizando en su feed de Instagram, donde tiene más de 26 millones de followers. ¿Qué le está pasando a la ex princesa del pop? A través de redes sociales sus seguidores piden desesperadamente ayuda para la cantante de 38 años de edad.

La cantante Britney Spears (ausente de los escenarios desde hace ya un buen tiempo), ha estado llamando la atención por sus looks en Instagram. Publicó un video donde su aspecto físico preocupó a sus fans, donde podemos verla usando un diminuto bikini verde con textura de piel de serpiente y con tirantes delgados. En dicho video dice:

Me puse este bikini hace tres días, pero pensé: 'oye, ¿por qué no volver a ponérmelo?' Y ya estamos, estos son los mejores productos para un día de playa: una toalla, aceite, bloqueador solar, sombrero y un perro. Bueno, ¡me voy a volver a mi jacuzzi!

"¿Qué le pasa? Su maquillaje manchado, su cabello descuidado y esa voz histérica de bebé, Britney, ¿estás bien ahí?, "esto no puede ser cierto, ¿no hay nadie a su alrededor que pueda intervenir? Esta mujer necesita ayuda", "creo que alguien la está haciendo pensar que está actuando, como si estuviera tan drogada con medicamentos bipolares, que no se da cuenta de que la están obligando a hacer esto, no creo que esté haciendo esto por su cuenta, pero sí creo que cree que está haciendo lo que la gente quiere ver, porque le dicen eso", "esto no es normal", "Dios, me preocupo mucho por lo que pasa detrás de la cámara", son algunos de los comentarios en el video que publicó Britney Spears.

Otro de los looks en Instagram con los que Britney Spears está dando mucho de que hablar, es el que mostró en las recientes horas, donde lleva a cabo una especie de baile sensual, usando solamente una diminuta ropa interior (en la parte de abajo una prenda negra y en la parte superior, una roja), acompañado de unos tacones negros. "Rojo, normalmente nunca bailo con el pelo recogido con un moño como este, no tenía goma elástica, así que hice la magia sin una. Mira...se quedó", escribió la cantante en la descripción de su video que tiene ya, más de 5 millones de reproducciones.

¿Por qué Jamie Spears tiene la tutela sobre su hija Britney Spears?

En 2008 Britney Jean Spears tuvo que ingresar en un centro de salud mental y desde entonces, un juez determinó que su padre se hiciera cargo de su tutela, tanto a nivel personal como profesional. La cantante sufrió por la ansiedad que le provocó la enfermedad de su padre en el intestino y en el colon, que lo dejó muy grave al borde de la muerte.

La fama, la persecución de los paparazzi, un mánager abusivo y las decepciones sentimentales, hicieron que Britney Spears cayera en un profundo abismo; en 2002 terminó su relación de tres años con el cantante Justin Timberlake, lo que según sus abogados y allegados, la sumió en una depresión; la "princesa del pop" cambió y comenzó una espiral de fiestas desenfrenadas, consumo de alcohol y drogas y relaciones fallidas.

Luego de que un juez determinara que su padre se hiciera cargo de su tutela, Britney Spears no ha controlado muchos de sus asuntos legales, económicos y hasta personales desde 2008. Para comprender mejor, la tutela se impone sobre quienes no pueden tomar sus propias decisiones, entre ellas las personas con demencia u otras enfermedades mentales. Desde entonces Jamie Spears y un abogado habían administrado sus activos y su vida personal, incluida la posibilidad de restringir visitas y comunicarse con los médicos sobre sus tratamientos.

Britney Spears seguirá bajo tutela legal hasta febrero de 2021, después de que un tribunal de California (Estados Unidos), extendiera la norma para que su padre controle la vida pública y privada de la cantante. Luego de 12 años, la cantante está en contra de que su padre recuperase el control sobre su vida, ya que considera que la tutela "debe cambiarse sustancialmente para reflejar los cambios importantes en su estilo de vida actual y cumplir sus deseos".

La cantante luchará en lo tribunales para que su papá ya no tenga su tutela legal. En redes sociales surgió hace un tiempo el movimiento #FreeBritney; sus fans acusan a Jamie Spears y a otras personas de su círculo personal, de ser excesiva e innecesariamente controladores. "Estos teóricos de la conspiración no saben nada, el mundo no tiene ni idea", expresó el padre de Britney en una entrevista para Page six, resaltando que la decisión sobre la libertad de su hija "depende de la corte de California quién debe decidir qué es lo mejor para mi hija y no es asunto de nadie más".