Brooklyn Beckham, hijo de Victoria y David Beckham, se compromete con Nicola Peltz

Brooklyn Beckham hizo uso de sus redes sociales para anunciar a sus millones de seguidores, que se ha comprometido con su hermosa novia Nicola Peltz. El hijo mayor de Victoria y David Beckham está con un pie en el altar.

"Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que si, soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día ❤️ Te amo bebé", comentó Brooklyn Beckham en un post en su feed de Instagram.

Por su parte, la actriz y modelo estadounidense Nicola Peltz también compartió esta feliz noticia en sus redes sociales, uno de los días más especiales de su joven vida. Cabe mencionar que la fotografía que ambos compartieron, fue tomada por Harper Beckham, la hermana menor de Brooklyn.

Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado, tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho bebé y gracias Harper por esta foto.