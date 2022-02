Bruna Rangel con vestido marmoleado arrasa con su belleza brasileña

Bruna Rangel de 25 años se puso un vestido marmoleado espectacular en redes sociales con el cual dejó a todos con el ojo cuadrado, no solo por la figura que se le ve, sino por el estilo del diseño marmoleado con el cual deja en claro que siempre le gusta verse de lo más fashion.

En tonos beige, café, y azul fueron la combinación con las cuales su vestido se miraba espectacular, además estos colores siguen estando a la moda en esta temporada de invierno, por lo que Bruna Rangel se ve radiante con este outfit el cual resalta sus bellas curvas de diosa.

"Estas fotos capturan la esencia de tu dulzura, belleza, hermoso físico, hermosa forma, hermosura, hermosura y cuán impresionante es tu belleza", "Quisiera ser tu espejo, para poder mirarte cada mañana", "Tu eres la más bonita", le escriben a Bruna Rangel en la foto la cual alcanzó más de 28 mil likes.

Otra de las cosas que llama la atención de Bruna Rangel es su cabello balayage en rubio el cual sigue siendo tendencia para este 2022 y es que muchos pensarían que este color pasaría de moda pero desde hace tiempo llegó para quedarse y la modelo brasileña le saca provecho en todas sus presentaciones ya sea en lacio o en ondas trata de verse de lo más coqueta en sus fotos con estos looks.

Para quienes no lo saben hace poco esta influencer y empresaria se convirtió en madre por lo que ha estado un poco ausente de las redes sociales, pero eso no le impide modelar como una verdadera diosa cuando se lo propone, pues si no es desde su baño o recámara, ella elige el mejor ángulo para tomarse fotos como toda una profesional.

Otra de las cosas por las que sus fans están al pendiente de sus publicaciones en todo momento ha sido por la manera en que se alimenta, pues ella nunca ha recurrido al bisturí para tener esa figura, al contrario, lo ha logrado por medio de un plan alimenticio y mucho ejercicio, aunque muchos no lo crean a ella la tiene sin cuidado.

