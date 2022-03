Bruna Rangel harta de que critiquen su ombligo comparte foto en bañador

Bruna Rangel de 26 años de edad, compartió en redes sociales un mensaje que casi siempre recibe en redes sociales, y es acerca de su ombligo, pues en más de una ocasión los haters le han dicho que después de haber dado a luz este se ve raro, por lo que compartió este texto para sus detractores.

"Él siempre está escondiendo su estómago ahora” “Tu ombligo se ve raro” "¿Por qué no abrazas tu cuerpo?" Solo algunos de los comentarios que leo en el diario. Las mujeres pasamos por tantos cambios durante y después del embarazo. Adaptarse al cambio nunca es fácil y algunas personas lo hacen mucho más difícil. Para ser honesto, no estoy ni un poco avergonzado y he aprendido a amar mi cuerpo y todas sus cicatrices e imperfecciones", escribe la famosa.

Y es que Bruna Rangel lejos de hacerse un retoque estético quiere compartir con sus seguidores que no todo tiene que ser perfecto, pues desea que sus fans se amen tal cual, ya que está harta de las etiquetas donde todo tiene que verse bien, es por eso que escribió el poderoso mensaje.

Lo único que agrega a su favor es que si quieres un cambio lo hagas de manera correcta, en su caso siempre ha sido hacer ejercicio y alimentarse bien, pues es una mujer fitness que se ha inclinado por un estilo de vida mucho más saludable.

En la foto que compartió la modelo brasileña se le ve con un bañador muy tropical con el cual deja en claro que está orgullosa de su ombligo y que no lo esconderá, es por eso que sus fans de inmediato la felicitaron, ya que están felices de ser una mujer real en todos los aspectos.

Hay que mencionar que lejos de todo este drama, la rubia disfruta al máximo su etapa como madre, además le encanta dar tips relacionados con el cuidado de los bebés, por lo que dicha etapa absorbe mayor parte de su tiempo, pero ha tratado de no descuidar a sus fans quienes desean ver asuntos relacionados con la moda como solo ella sabe.

