Bruno Mars está de vuelta con nuevo álbum y colaboración con Anderson .Paak

Los cantantes Bruno Mars y Anderson .Paak, unen sus talentos para crear a la banda Silk Sonic, la cual está estrenando álbum. Fue Mars quien reveló a inesperada noticia a través de redes sociales, pera más tarde ser confirmada por el interprete de "Jewelz", también integrante de la agrupación.

Ambos artistas confesaron que han estado grabando un disco en conjunto y que han formado una nueva banda. Además, también anunciaron que será el próximo 5 de marzo cuando todos puedan escuchar su primer canción. Dicha referencia la han hecho junto a Bootsy collins (bajista de Parliament y Funkadelic).

Recordemos que fue en el año 2017 cuando Anderson y Bruno tuvieron su primer gira juntos. En aquellos tiempos, se rumoraba que habían comenzado a trabajar en un nuevo proyecto musical para los estudios de Abbey Road, pero todo había quedado en especulaciones.

Anderson . Paak lanzó su último disco, "Ventura", apenas en 2019, mientras que Bruno Mars, sacó su "24k Magic" en el año 2016. Hoy en día es un hecho su colaboración, aunque se desconocen los detalles, el proyecto promete ser todo un éxito. No queda más que estar al pendiente de las nueva noticias de Silk Sonic.

La publicación realizada en la cuenta personal de Instagram de Bruno Mars ha recabado 841,114 me gusta y alrededor de 22.6 k de comentarios entre los cuales destaca: "Por fin no me dejarás así", "Finally". "Dios mío, nunca esperé tanto por este momento", "Estoy realmente emocionada", etc.

