Bubba Saulsbury ya está en el pasado; Aleida Núñez habla de su nuevo galán y el viaje que realizarán

Hace unos meses se dio a conocer que la actriz mexicana Aleida Núñez, tenía una relación amorosa con el millonario petrolero estadounidense Bubba Saulsbury, con quien viajó a fines del año pasado al Medio Oriente. Posteriormente, este romance llegó a su final, pues de acuerdo con la también cantante, de 41 años de edad, tener una relación a distancia no resultó como esperaban.

El empresario Bubba Saulsbury ya está en el pasado. Actualmente, la actriz de telenovelas tiene nuevo galán, manifestando estar muy contenta con esta persona, de quien no ha revelado su identidad.

Aleida Núñez está terminando las grabaciones de su personaje en la telenovela "Corazón salvaje", por lo cual, se tomará unas vacaciones y realizará un viaje con su galán.

"Ahorita un poquito de vacaciones, poquito, porque después regreso, tengo gracias a Dios muchas fechas, presentaciones cantando, no les puedo decir a donde, pero si les puedo decir que con mi amor, el que ya les he platicado", comentó en un encuentro con unos reporteros de espectáculos, a su salida de Televisa.

Estamos contentos, vamos a pasar unos días juntos, aprovechando que terminé las grabaciones, va a ser un viaje hermoso, seguramente.

Aleida Núñez mencionó que cuando las cosas entre ellos vayan madurando, compartirá mayores detalles de este caballero que le flechó el corazón, "pero bueno, estoy contenta, que es lo importante".

Asimismo, contó que se conocieron por un amigo en común y descubrieron que tenían muchas cosas en común.

"Empezamos a hablar y después de empezar a hablar, nos dimos cuenta de que tenemos bastantes cosas en común, nos llevamos increíbles, vamos a ver que pasa, vamos a estar un tiempo juntos, ustedes saben que yo soy más como de relaciones estables, entonces, es lo que decidí por ahora".

Te recomendamos leer:

Aleida Núñez señaló que le gusta que la traten como a una reina, "a que mujer no le gusta, bueno, hay mujeres que si les gusta el maltrato, pero a mí no, yo ya decidí en mi vida, después de ese acontecimiento que tuve alguna vez con una pareja, que no quiero relaciones tóxicas, enfermizas, ni tampoco estar con patanes, al contrario, merezco que me traten como reina, igual yo los trato super bien, son correspondidos, entonces, eso es lo que tenemos que tener en la vida, calidad de vida y paz".