¿Bubba prefirió la caza que los encantos de Aleida Núñez? La actriz modela muy despampanante lencería negra

"Desafortunadamente, la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá (en México), la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir, más de cerca, tantas emociones de felicidad o de tristeza". Hasta el momento no ha comentado nada sobre lo publicado por la revista antes mencionada.

Estos son algunos de los halagos que ha recibido: "super espectacular, bellísima y hermosísima", "diosa", "atractiva como siempre", "monumental cuerpazo", "muñeca preciosa", "divina Aleida", "solo con verte me haces suspirar, eres muy bonita, te quiero muchísimo" y otros más.

Al verla derrochando belleza y sensualidad, unos de sus fans manifestaron que no podían creer que Bubba Saulsbury, haya preferido la caza de animales ante sus encantos .

Cabe mencionar que esta fotografía que posteó, es una probadita de lo que sus seguidores pueden encontrar su página Aleida VIP, una plataforma de suscripción parecida a OnlyFans. "Fotos que nos has visto, especialmente para ti", expresó la hermosa mujer en su publicación.

Bubba aparentemente le hizo saber que no dejaría de matar animales, pues era una deporte familiar que practicaba desde la adolescencia. Ante esto, la actriz "le dijo que ya no quería volver a verlo y lo tronó".

De acuerdo con la revista TVNotas, cuando la también cantante de 41 años de edad y originaria de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México , se enteró del hobby que tenía Bubba, quedó en shock. "No podía creer que el mismo hombre cariñoso que la consentía tanto, le dijera que disfrutaba matar animales y que se sentía orgulloso. Obvio, le dijo que no podía tener una relación con una persona así y le dio a elegir: o ella o la caza".

Hace unos días la actriz de telenovelas Aleida Núñez tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, donde dejó entrever que su relación amorosa con Bubba Saulsbury , un millonario petrolero de origen estadounidense, había terminado. Según sus palabras, la distancia no jugó a favor de ellos. Sin embargo, el motivo de su ruptura sería otro: ¡la caza de animales silvestres!

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

