¿Buchona? Gomita muestra extravagante vestimenta y presume miles de pesos en foto

México.- Araceli Ordaz Campos, quien artística y popularmente es conocida como Gomita, dejó a todos sus fanáticos asombrados al posar con un extravagante atuendo, un gran cantidad en sus manos y un maquillaje un tanto subido de tono, haciendo que todos le digan que parece una "buchona".

De lentes oscuros, abrigo de lana, maquillaje cargada y varios miles de pesos en mano, Gomita sorprendió al mostrarse con un look que está alejado de lo que viste comúnmente, aunque lo hizo para llamar la atención de sus fanáticos, pues está realizando un gran sorteo en sus redes sociales.

La estrella de las redes sociales recibió positivos comentarios sobe su estilo para esta fotografía, aunque algunos otros que se interpretaron como quejas, debido a que aseguran que le queda fatal este tipo de atuendos, así como el maquillaje que vistió, prefiriéndola con su ya marcada esencia.

Gomita muestra extravagante vestimenta y presume miles de pesos en foto

Tal parece que Araceli se ha puesto generosa con sus millones de seguidores, ya que ha organizado un breve sorteo en el que estará regalando veinte mil pesos en efectivo junto a algunas otras páginas que han colaborado con ella y no quiere que nadie se pierda la oportunidad de participar, pues los pasos para hacerlo son realmente sencillos.

A pesar de que le hicieron varios comentarios negativos, a Gomita no le importó ni un poco lo que se está hablando sobre su look, pues ya está más que acostumbrada a que en las redes sociales se le vayan con todo y no teme seguir expresándose, vistiendo o mostrándose como le dé la gana.

Los inicios de Gomita en el medio artístico

Fue en 2010 cuando Gomita hizo su primera aparición en televisión abierta, esto en el programa "Se Vale", en donde se realizó un concurso infantil de talentos en el que decisión participar la expayasita y su hermano Lapizito.

Pero, sin lugar a dudas, fue "Sábadazo" el programa que la vio crecer y adquirir gran éxito en la audiencia mexicana, pues cada sábado estaba presente para alegrar las mañanas de los televidentes casi desde sus inicios hasta que el proyecto culminó; en aquel entonces, Araceli tenía apenas 15 años de edad.

Hace algún tiempo, Gomita reveló que en aquella época no se llevaba nada bien con sus compañeras; Cecilia Galliano, Laura G, Lorena de la Garza y Alma Cero, ya que después de ver la aceptación del público hacia la jovencita, el programa decidió darle un espacio como conductora y esto no fue para nada del agrado de las famosas.

Gracias a su participación en "Sábadazo", Gomita se volvió una de las figuras favoritas del público mexicano, aunque una fuerte polémica vendría después cuando Galliano la acusó de haberle robado su anillo de compromiso que le dio en aquel momento Mark Tacher.

Después de aquella acusación, la joven conductora comenzó a cambiar su cuerpo estéticamente y muchos se burlaron de ella asegurando que lo había logrado no por su trabajo, sino por el anillo que supuestamente robó de su excompañera.

Esto fue formando a Gomita como una mujer mucho más fuerte y sin interés en el qué dirán, pues se acostumbró a todos los ataques que le hacían en las redes sociales sobre su físico, estilo y personalidad, ignorando por completo todo aquello que pudiera afectarle.

Entonces, actualmente es una de las figuras más queridas en las redes sociales, logrando juntar más de dos millones de seguidores en Instagram, en donde siempre está en contacto cercano con sus fanáticos y comparte contenido de todo tipo relacionado a su vida personal y laboral.