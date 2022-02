¿Burla? Entre risas, Ángela Aguilar utiliza una icónica frase de Belinda

Hasta el momento no se han pronunciado ninguno de los involucrados . Por otro lado, se recuerda que Mhoni Vidente aseguró que ambos cantantes formarán una relación en el futuro, luego del escándalo generado por la separación de la pareja más querida del mundo del espectáculo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron escenario durante un tributo a Don Vicente Fernández en Premio Lo Nuestro, donde estuvieron otros artistas presentes y haciéndoles compañía, lo que ha dado bastante sobre qué hablar, pues presuntamente los cantantes ya no tenían amistad por celos de la ex del intérprete de 'Adiós amor'.

Pero lo que ha llamado mucho la atención de todos es que Ángela Aguilar lo dijo entre risas, muchos creen que de burla, pues cabe mencionar que se ha rumorado que su amistad con Christian Nodal no siguió más a pesar de su química presuntamente por que Belinda intervino en esta.

Luego de subir al escenario y ser nombrada como Artista Revelación Femenino, Ángela pasó por backstage, donde se encontró con Jhonny, quien no dejó pasar la oportunidad de felicitarla por su logro y una presentación de lujo, momento en el que la joven artista hizo un curioso comentario .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.