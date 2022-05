¿Burla u homenaje? Érika Buenfil imita famoso diálogo de Thalía en VIDEO

México. Érika Buenfil imita a Thalía mientras la maquillan y provoca revuelo en Tik Tok. La famosa estrella de telenovelas como Amor en silencio la vuelve a hacer en la plataforma ahora tras aludir a la esposa de Tommy Mottola.

Érika Buenfil recuerda a uno de los personajes más icónicos que interpretó Thalía en las telenovelas y se refiere a María Mercedes. Con más de 15 millones de seguidores en Tik Tok, Érika nuevamente los emociona ahora con algo alusivo a uno de los personajes más exitosos de Thalía.

A Érila sus fans la nombraron "La Reina de TikTok", puesto que desde que debutó en dicha plataforma consiguió gran éxito y personas de todas las edades, incluso jóvenes, están al pendiente del contenido que sube.

María Mercedes es una telenovela que Thalía protagonizó treinta años atrás y tuvo éxito en México y muchos otros países donde se transmitió, y es la señora Buenfil quien ahora postea en sus redes sociales un divertido video en el que recuerda este proyecto de su colega Thalía.

A Érika la peinan y maquillan y usa un audio de dicha telenovela para darle vida a una escena divertida: "Ay, así es como me dijo doña Blanca que me maquillara. Ahora también voy a peinarme igualito que ella me dijo".

El video ha alcanzado ya 15 mil reproducciones a solo unas horas de su publicación y los fans de Buenfil no dejan de felicitarla, admirarla y expresarle mensajes afectuosos por las ocurrencias que tiene para crear videos en Tik Tok.

"Se está poniendo más bonita de lo que ya es", "haciendo doblaje de Thalía y trabajando. Por eso amo mi a mi galega", "cada día y año tú te pones más hermosa", le escriben sus fans.

Érika Buenfil comenzó su carrera como actriz a finales de los años setenta y ya en los ochenta consiguió mejores oportunidades para actuar en telenovelas como El maleficio y Angélica que la proyectaron internacionalmente.

Debido a su gran talento Érika Buenfil se convirtió en protagonista de melodramas como Amor en silencio y Marisol, por citar algunos, y se mantiene vigente en la televisión y teatro principalmente y ahora triunfa en las redes sociales.