Burlan a Timothée Chalamet tras captarlo en fotos con Eiza González

México.- Después de que los actores Timothée Chalamet y Eiza González fueran captados de lo más cariñosos en Cabo San Lucas, México, Internet enloqueció y los internautas causaron gran revolución en redes sociales, esto debido a lo "extraño" que les parece que el franco-estadounidense y la mexicana tengan una relación.

Tras volverse sus nombres virales, internautas comenzaron a hacer de las suyas y expresaron su opinión al respecto, algunos lo vieron increíble, mientras que otros aún no lo pueden creer, pero una de los temas que más ha llamado la atención, es que el actor estaba utilizando un bóxer en color azul de una reconocida marca económica de ropa interior.

Se trata de la marca "Fruit of the Loom", la cual también se volvió tendencia en Twitter luego de que varios se dieran cuenta de que el joven actor de 24 años estaba utilizando una prenda de estas, lo cual desató fuertes críticas y burlas por parte de los internautas, ya que señalan que con tanto dinero no puede utilizar mejores.

Aunque no se trata de presumir las mejores marcas, según internautas, Eiza estaba utilizando un increíble bikini de dos piezas en color blanco, por lo que él debió haberse esmerado un poco más para lucir mejor ante su nueva conquista.

Además de burlas y comentarios sobre su vestimenta, internautas no han perdido la oportunidad de crear memes sobre la situación, siendo uno de Timothée llorando en una escena de la película "Call me by your name" mientras escucha el tema "Masoquismo" de Eiza cuando actuó en "Lola: Érase una vez", uno de los favoritos y más populares.

En el 2018 Timothée Chalamet dijo en varias entrevistas que había usado audífonos para poder llorar de forma natural en la escena final de CMBYN.

Resulta que la canción que el director decidió que Timmy escuchara fue Masoquismo de la cantante mexicana Eiza González.

Hasta el momento, ninguno de las dos estrellas ha salido a dar declaración alguna, pero todos aseguran que no lo harán, debido a que van a mantener las cosas privadas como lo habían hecho hasta estos últimos días tras ser descubiertos por los paparazis.