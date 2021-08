¿Buscaba fama a costa de "El Sol"? Desmienten a falsa novia de Luis Miguel

México. Luis Miguel estaría enamorado nuevamente y sería ahora de una modelo y diseñadora llamada Karen Rodríguez, con quien querría hasta convertirse en padre nuevamente, se dio a conocer días atrás en varios portales de noticias.

Pero en el programa de televisión Despierta América muestran pruebas de las falsas declaraciones dada por Karen Rodríguez, de quien se mencionó en un inicio, era una "vieja amiga" con la que el famoso cantante habría retomado un romance.

Quiero tajantemente desmentir y expresar mi repudio a las insinuaciones y aseverac!ones que algunos medios de comunicación han hecho en relación a mi participación en la presentación de fotografías y textos personales que sin mi consentimiento se han usado como si fuera el Sr. Luis Miguel Gallego Basteri a quien respeto, admiro y aprecio".

Lo anterior lo escribió en un comunicado de prensa Héctor Fernández, quien es asesor financiero, y aclara que algunos medios tomaron su imagen y la asociaron con la de Luis Miguel, erroneamente.

El asesor financiero Héctor Fernández aparece con Karen Rodríguez, y él aclara que por un error lo asociaron con Luis Miguel. Foto de Instagram

Fernández aclara el asunto en el que supuestamente vinculan sentimentalmente al famoso intérprete de temas como La bikina y Oro de ley, con la también colaboradora del programa Despierta San Diego.

La persona que realmente aparece en una fotografía que circuló recientemente en compañía de la empresaria Karen Rodríguez, es Héctor Fernández, quien en un tiempo fue amigo de la mujer en cuestión, sin embargo, aclaró, hoy ya no tiene nada que ver con ella.

El nombre de Karen Rodríguez vinculado románticamente a Luis Miguel, causó días atrás revuelo entre los fans de él, ya que además se habló de que el "productor discográfico" tendría planeado hasta tener una hija con la "decoradora".

Karen Rodríguez es originaria de España, pero creció en Chihuahua, México, según información en su biografía, tiene un hijo y está separada de quien fue su pareja, además tiene otros negocios en el área de ventas.

Y fue en el programa Sin Rollo donde mencionaron que supuestamente era la nueva pareja de Luis Miguel, que él estaba muy enamorado de ella, quien fue su amiga en el pasado y con la cual se reencontró recientemente.