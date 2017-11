CBS News despide a Charlie Rose tras acusaciones de acoso

CBS News despidió al veterano periodista Charlie Rose el martes, menos de 24 horas después de que varias mujeres que trabajaron con él en su programa de entrevistas de PBS lo denunciaran por una conducta sexual inapropiada, incluyendo toquetearlas y caminar desnudo frente a ellas.

El presidente de noticias de la cadena, David Rhodes, dijo que no hay nada más importante que asegurar un lugar de trabajo seguro y profesional.

Hasta la fecha, nadie ha acusado a Rose de mala conducta en CBS News. Ha sido copresentador del programa matutino "CBS This Morning" desde el 2012 y colaborador de "60 Minutes". Las denuncias, publicadas primero en el Washington Post, vienen de personas que trabajaron con él o de prospectas empleadas para su programa nocturno en PBS, el cual fue suspendido por la cadena.

"A menudo escuché que las cosas solían ser distintas", dijo Rhodes en un memorando al personal de CBS News. "Y nadie puede cambiar el pasado. Pero lo que una vez había sido aceptado no debió nunca haber sido aceptable".

Apuntó que CBS News ha reportado sobre las revelaciones de acoso y abuso sexual en otras compañías mediáticas los últimos dos años. "Nuestra credibilidad en esa información requiere credibilidad en el manejo de niveles básicos de comportamiento", escribió. "Por eso hemos tomado estas medidas".

Ha habido un torrencial de denuncias de comportamiento sexual indebido contra hombres prominentes desde que el New York Times reportó sobre el magnate de Hollywood Harvey Weinstein hace unos meses. Y antes que eso, hubo acusaciones de acoso que les costaron sus trabajos al ex director ejecutivo de Fox Roger Ailes y al principal presentador de esa cadena, Bill O'Reilly.

Varias mujeres han acusado a Rose de tocarles los pechos, nalgas o muslos, de salir desnudo de la ducha cuando estaban trabajando en su residencia y, en una ocasión, de llamar a una empleada de 21 años para contarle su fantasía de verla nadar desnuda. Una ex productora asociada del programa de Rose en PBS, Reah Bravo, dijo al Washington Post: "Él era un depredador sexual, y yo fui su víctima".

Rose no tuvo una reacción inmediata a su despido. En un comunicado emitido el lunes por la noche, se disculpó por sus acciones y dijo que estaba "profundamente avergonzado".



TE PUEDE INTERESAR.

Oliver Stone humilló con propuesta sexual a una actriz

La actriz Melissa Gilbert ("La casa de la pradera") acusó al director Oliver Stone de haberla "humillado" hace 26 años en el cásting de la película "The Doors", donde aspiraba al papel que finalmente se llevó Meg Ryan, informaron hoy medios locales.

En el programa "Radio Andy", emitido el lunes y reproducido hoy por medios como USA Today, Gilbert explicó que durante su trayectoria en Hollywood se ha encontrado con "hombres en posiciones con más poder", uno de los cuales la "humilló" en un cásting en represalia por haberlo avergonzado previamente en público.

Aunque admitió tener "miedo" a las "repercusiones" por decir su nombre, Gilbert reveló que era Oliver Stone y la situación se había producido en 1991, en una audición para la película "The Doors", sobre el vocalista de la famosa banda de rock de los 60.

La actriz de 53 años, que admitió no haberse pronunciado sobre el incidente hasta ahora, relató que Stone le había preparado una "escena especial" que quería ver interpretada "físicamente para él en la sala de audición", pero era tan "humillante y horrorosa" que no lo hizo y salió llorando de allí.

"Me dijo: 'He escrito esta escena especial para ti (...) y la escena entera era el personaje sobre sus manos y rodillas diciendo 'Házmelo, cariño', realmente sucio y horrible. Y entonces dijo: 'Quiero que la representes para mí'. Me fui llorando", relató la actriz.