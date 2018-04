CD9 siempre estarán en "modo avión" para sus fieles coders

Todas las generaciones han estado marcadas por la música de diferentes boybands. Recordemos en la década de los 60´s el nacimiento de The Beatles o en la fabulosa década de los 90´s a The Backstreet Boys. Hoy en día la agrupación mexicana CD9 es una de las boyband más exitosas del momento, la cual acompaña a las nuevas generaciones con su música.

CD9, una de las agrupaciones musicales del momento. Foto: Cortesía Sony Music

A Bryan Mouque, Alonso Villalpando, Jos Canela, Alan Navarro y Freddy Leyva les fascina vivir cada momento con sus coders (fans) cara a cara, es por ello que siempre tendrán en “modo avión” sus celulares, para no estar siempre conectados en línea y vivir el momento con sus fans en persona.

CD9 promociona su nuevo sencillo musical, "Modo avión", que conlleva una realidad que hemos estado viviendo en estos tiempos.

“La canción habla de un tema bastante actual, donde ya la gente casi no convive persona en persona y todo el tiempo está conectada a sus celulares, redes sociales y todo eso; esta canción habla de alguien que se quiere escapar con la persona que le gusta pero con la condición de que ponga su celular en modo avión, para que vivan el momento, para que disfrute el estar cara a cara con esta persona, disfrutar el momento físicamente”, comentó Jos Canela, integrante de CD9 en entrevista con EL DEBATE.

Tras dos EPs en los que dieron a conocer su nueva etapa en el género urbano, CD9 finalmente lanzó la totalidad de su proyecto con “1.0.”, una producción discográfica de 18 temas que incluyen “Modo avión”, cuyo video fue lanzado el pasado viernes.

“A la gente le ha gustado mucho la música que hemos estado sacando, afortunadamente hemos recibido buenos comentarios, hemos tenido muchas felicitaciones y eso nos pone muy felices, acaba de salir nuestro nuevo disco, 1.0, que contiene cinco nuevos temas, que también le han gustado mucho a la gente; ahorita está en los primeros lugares de venta, eso nos pone más que felices y nos tiene un poco más calmados y relajados, sabemos que a la gente le gustó, así que valió la pena todo el trabajo”, manifestó el cantante Jos Canela.

CD9 resalta lo importante de que todos sus fans mantengan sus celulares en “modo avión” cuando asistan a uno de sus sensacionales shows y puedan vivir la experiencia con sus propios ojos.

Nos gusta que cuando asistan a nuestros conciertos, que también los disfruten viéndolos con los ojos y no a través de la pantalla, hay ocasiones cuando vamos a un concierto preferimos grabar la canción que nos gusta en vez de escucharla y vivirla, es lo que estamos intentando cambiar.

Foto: AP

En su nuevo álbum CD9 se inmiscuye en la composición. El tema "Un beso", uno de las canciones inéditas, es de su autoría.

“Trabajamos con Icon Music, un grupo de compositores y productores colombianos que nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos en esa parte, quedó un tema bastante divertido, a mí me encanta y también a la gente le ha gustado mucho; es la primera vez que trabajamos de esta forma con los productores y nos gustó mucho, la experiencia fue más real, más pura, y se nota”.

El video de “Modo avión” muestra escenas del concierto de CD9 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 12 de enero, incluyendo momentos tras bambalinas y los gritos de las casi 10 mil personas que agotaron las entradas.

Fue increíble, cada vez que asistimos al Auditorio Nacional es una experiencia mágica, es un privilegio para nosotros poder pisar ese escenario por cuarta ocasión.

"Vamos a estar de nuevo el próximo 27 de mayo, estamos muy felices, esta ultimas vez en enero se sintió una magia especial, estaban ahí mis amigos que me conocen de toda la vida, mis familiares, el lugar estaba lleno de gente que nos apoyado desde siempre, se sentía una vibra espectacular, es un recuerdo que me voy a llevar, estar ahí de nuevo será increíble y vamos a dar el 100 % de nosotros”, contó Jos.

CD9, una boyband que aun vende discos físicos

CD9 surgió en el 2013 como una boyband de pop tradicional y desde entonces ha recibido certificaciones de platino por sus discos “CD9” y “Evolution”, así como el Record Guinness por la “mayor cantidad de discos firmados consecutivamente por un artista” por un evento en 2016 que duró más de 16 horas.

Foto: Cortesía Sony Music.

En Twitter tienen más de 2,5 millones de seguidores y su video “No le hablen de amor”, uno de los primeros sencillos de su más reciente faceta, suma más de 23 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento en 2017.

Y en estos tiempos donde de cierta manera las personas han dejado de comprar discos en formato físico a comparación de otros años, CD9 se siente afortunado de haber recibido:

CD9 / CD9 Love & Live Edition - Disco Triple Platino

The Last Party Video - Disco de Oro

Evolution / Revolution - Disco Platino + Oro

.5 / ¾ /1.0- Disco de Platino

Al respecto, Jos Canela (quien gracias a su iniciativa se formó la boyband) comentó:

En estas épocas ya es muy complicado que un artista pueda vender en discos físicos ya que todo se mueve en plataformas digitales.

"Yo si uso las plataformas digitales para escuchar música todos los días, pero no hay nada más real y más puro que tener el disco físico del artista o de la banda que te gusta porque, siento, tienes más presente su música y siento que cuando estamos escuchando música en las plataformas digitales es como muy momentánea y se pierde, no es tan real, me gusta esta idea de que las fans sigan comprando nuestros discos físicos y que nos sigan teniendo tan presentes de esa forma”.

La nueva producción musical de CD9 corrió bajo la producción de:

Andy Clay (Prince Royce, Thalía, Rio Roma y Farruko).

Icon (Piso 21 y Karol G).

Cuenta con la participación de compositores de la talla de:

Edgar Barrera (Wisin, Maluma, Fifth Harmony y Prince Royce).

Rolo, Feid y Mosty (J Balvin y Juanes).

El álbum en su formato físico cuenta con cinco portadas coleccionables, cada una con un integrante distinto teniendo gran aceptación y en plataformas digitales, se han colocado en los primeros lugares en ventas.

La boyband continúa con su gira Modo avión tour por toda la República Mexicana, mismo que llegará por segunda ocasión, este año, al Auditorio Nacional el 27 de mayo, tras el lleno total del pasado 12 de enero.

"Les mando un saludo a todas las personas que nos apoyan desde siempre o que se están sumando apenas, muchísimas gracias por darnos unos momentos de sus días para escuchar nuestra música, para apoyarnos, sepan que aquí estaremos trabajando para ustedes”, resaltó Jos Canela.