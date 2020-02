CEO de Badabun asegura que el karma se las cobró a los youtubers

En diciembre del año pasado los youtubers Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui se reunieron con Juan De Dios Pantoja, para grabar y hacer público un video donde denunciaron los abusos de los que fueron víctimas por parte de los creadores de Badabun, entre ellos el CEO César Morales. Los youtubers hablaron de los supuestos acosos sexuales, laborales y homofóbicos por parte de los creadores de dicho canal de YouTube.

Unos meses después de este escándalo, César Morales informó a través de su feed en Instagram, "el Karma siempre pone a todos en su lugar". Según el CEO de Badabun el karma hizo lo suyo contra los youtubers que supuestamente hicieron falsas acusaciones en su contra.

"Luego de que se descubriera que todo lo que dijeron fue falso, dos meses después Badabun generó más de 2 billones de reproducciones por mes, fue lamentable que eligieron la fecha de nacimiento de mi segunda hija para publicar sus mentiras, quizá por eso el karma actuó casi de forma inmediata, sin yo tener que decir nada ni filtrar información, todas las mentiras se les fueron cayendo", manifestó César Morales.

No entiendo por qué inventó eso, quizá le dio pena, pero el karma se la cobró muy rápido. Juan de Dios Pantoja quiso levantar su gira inventando esta polémica y no le funcionó.

"No puedo entender cómo alguien que vivió conmigo cuando no tenía dónde vivir, que jugaba con mi primera hija, que yo le regalé su primera cámara para que pudiera grabar videos, haya inventado algo así; nosotros no tuvimos que decir nada, tres días después todos estaban aceptando sus problemas de drogadicción y depresión. Incluso que lo hacían frente a menores de edad, eso fue muy lamentable".

César Morales resaltó que algunos de los youtubers que lo acusaron, solo tienen terminada la secundaria, "en la universidad uno aprende valores, ética, conoce a sus futuros socios y desarrolla habilidades de sacrificio, así que por favor chicos, estudien.