"CODA" de Eugenio Derbez participará en el Festival de Cine de Sundance

México.- Como ya se había dado a conocer en semanas anteriores, la más reciente película de Eugenio Derbez, CODA, abrirá y participará en el Festival de Cine de Sundance, generando grandes expectativas entre los amantes del séptimo arte.

En esta ocasión el padre de Aislinn y Vadhir Derbez no será el héroe salvador del protagonista, por lo menos no literalmente, sino que será el encargado de guiar a una joven llena de talento para no dejar de lado su mayor sueño: ser cantante.

El festival, que es uno de los más importantes del mundo será realizado a finales de enero con un formato mixto por la pandemia de Covid-19, es decir, presencial solo hasta cierto punto y también en línea.

Este 25 de enero el creador de personajes como "El Monje Loco" y "Federico Peluche" publicó en su cuenta oficial de Twitter que es para él un honor formar parte de un proyecto partícipe del evento mencionado.

Con relación a la modalidad semipresencial del festival, Derbez dijo en entrevista par El Universal que le da "coraje" no poder ir, pues ", tan bonitos que son los festivales". "Es una tristeza, pero es parte de esta nueva normalidad".

En esta cinta el actor, productor y escritor mexicano da vida a un maestro de música, algo nada sencillo para alguien alejado de ese ambiente. Incluso, consideró durante la entrevista antes citada que es la película en la cual se preparó más.

“El personaje es el maestro de música para lo cual tuve que meterme a clases intensivas de piano, aprender a tocar ciertas canciones, de cómo dar clases de canto, es la películas que más preparación me ha requerido”, dijo.

"Coda" competirá en el Festival de Cine de Sundance en la sección Drama US, la cual da voz a las nuevas narrativas independientes de Estados Unidos.

Además informó que es posible adquirir boletos para apreciar la proyección online de CODA en el sitio web: tickets.festival.sundance.org.