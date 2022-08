CONFESIÓN. Christina Ricci revela qué famoso de Hollywood le explicó en su niñez lo que es SER GAY

México. La estrella de cine estadounidense Christina Ricci confiesa que en su niñez aprendió lo que era ser gay gracias a que un famoso de Hollywood se lo explicó detalladamente.

Christina Ricci y Johnny Depp han actuado juntos en varias películas desde la década de los años noventa e inicio de los 2000, y más que una relación entre compañeros la tuvieron y consolidaron como de amigos.

En entrevista para el programa SiriusXM, Christina confiesa que Johnny Depp la marcó como amigo y ser humano, pues le compartió muchos secretos de actuación y le enseñó otras cosas importantes de la vida.

Por ejemplo, revela Ricci, Depp le explicó "con peras y manzanas" lo que era ser una persona homosexual cuando ella tenía solamente 9 años de edad.

Christina Ricci. Foto de EFE

“Había pasado algo en el set, una persona le gritaba a otra y decían algo sobre la homofobia que yo no entendía. Estaba en el camerino con Winona, quien era novia de Depp, y no supo explicármelo, así que llamó a Johnny y él me dijo lo que era”, relata Ricci.

Respecto a lo que era ser gay, Depp le dijo: "Es cuando un hombre quiere tener sexo con otro hombre y cuando una mujer quiere tener sexo con otra mujer’”.

Christina Ricci, nominada al Emmy y actualmente de 42 años de edad, protagonizó junto a Johnny Depp varias películas, entre ellas la comedia Fear and Loathing in Las Vegas (1998), Sleepy Hollow (1999) y The Man Who Cried (2000).