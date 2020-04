COVID-19: Jennifer López y más famosos participan en Juntos en casa

Decenas de famosos como Alicia Keys, Andrea Bocelli, J Balvin, Billie Eilish, Celine Dion, Kesha, Stevie Wonder, Jennifer López, Elton John y Camila Cabello participan en el concierto Un mundo, Juntos en casa, el festival solidario e los grandes del pop vía streaming para generar conciencia y ayuda para víctimas de coronavirus COVID-19.

Varias de los cantantes más importantes de la música en la actualidad toman parte en este concierto del sábado que es de manera virtual, el cual ha sido organizado por Lady Gaga y es transmitido por distintas plataformas en todo el mundo.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel son los anfitriones de esta propuesta musical de ayuda mundial.

Andra Day arrancó el concierto y dedicó al público su éxito Rise Up, luego continuó el ex One Direction Niall Horan, con una versión de su tema Black & White.

Vishal Mishra, desde la India, lamentó que muchas personas hayan perdido algún ser querido a causa de coronavirus y los invitó a mantenerse en casa.

Kesha, otras de las invitadas, se manifestó sensible ante la situación mudial que ha provocado el coronavirus COVID-19.

Extraño a mis fans. Extraño abrazar a mis fans. Sé que hay mucha gente que no duerme y se sacrifica para salvarnos y haré algo de música para celebrarlos", dijo Kesha.

El cantautor Luis Fonsi también formó parte de esta jornada musical e intepretó su éxito No me doy por vencido, muy acorde para la ocasión y está seguro de que hay muchas personas que le ganarán la batalla al COVID-19.

Chrissy Teigen y John Legend también llamaron a colaborar, alrededor de todo el mundo, con la gente que trabaja en hospitales, en mercados y en la distribución de alimento.

Jennifer Hudson eligió interpretar el tema principal de la película musical Cats, la cual protagonizó y dio muestra de su gran capacidad interpretativa.

Sarah Jessica Parker también llamó "héroes" a los médicos y al personal de salud, e invitó a donar en apoyo a la lucha contra el coronavirus.

Charlie Puth, por su parte, brindó una versión de su éxito See you again (Verte de nuevo), que toma especial relevancia en estos tiempos.

David Beckham sorprendió por videollamada a varios niños que juegan al fútbol y les dio consejos de cara a sus carreras como profesionales.

Liam Payne se unió virtualmente con Rita Ora para interpretar "For You", de la banda sonora de la película Cincuenta sombras liberadas .

Otros famosos que se han involucrado con esta fiesta musical virtual son Finneas, Idris and Sabrina Elba, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendest y Usher.

