Cachuy Rubio le agradece al público sus 19 años de carrera

Con talento, carisma, sencillez, pero sobretodo pasión por su carrera artística y por la lucha libre, Cachuy Rubio ha plasmado y ha hecho un recorrido musical por 19 años en la industria y hoy agradece a su público, al que no ha soltado de la mano por el apoyo que le ha brindado, además, se ha entregado desde los 10 años de edad a su profesión de lucha libre.

En entrevista para EL DEBATE, Cachuy Rubio y sus compas promocionan su nuevo disco y sencillo titulado Cita cancelada, disponible en las plataformas digitales.

"Es un disco completamente de corridos, lleva una canción ranchera, pero es un disco con corridos, algunos conocidos y otros inéditos, es la primera vez que lanzamos un disco así y pues bien contentos porque tenemos dos meses que lo lanzamos e hicimos dos videos que ya están en YouTube. Bien contentos porque también estrenamos compañías y además estamos bien motivados por este lanzamiento".

Preparación

Motivados y muy felices de seguir conquistado al público con sus melodías, Cachuy Rubio y sus compas adelantan y nos sorprenden con los nuevos proyectos que están preparando.

"Queremos grabar otro disco y seguir grabando videos. Empezamos bien el año grabando videos, estamos también trabajando en eventos particulares y queremos hacer gira en Estados Unidos, estamos trabajando en duetos, ya hemos hablado con algunos, pero sí andamos muy emocionados y motivados para echarle ganas".

Del ring al escenario

Desde los 10 años de edad encontró también su pasión por la lucha libre, asegura que ha sido un reto y satisfacción poder realizar dos profesiones, estar arriba de un ring y subirse a un escenario, recibiendo en ambas profesiones el aplauso del público.

"Aparte de la música, soy luchador profesional y hago luchas libres en Sinaloa, especialmente en Culiacán y cuando se hizo la nueva modalidad de luchar sin público o de nosotros estar cantando sin público, no es lo mismo, el oír a tu gente cantar tus canciones o cuando estoy en el ring que la gente está emocionada, sin la gente nosotros no somos nada, prácticamente toda mi vida me he dedicado a la lucha libre, esa ha sido mi pasión de toda la vida, después llegó a mí la música gracias a mi padre que me apoyó mucho y don Luis Jiménez fue la persona que me ayudó a entrar a una compañía disquera, estas dos pasiones han sido un reto, las dos cosas me gusta hacer, algunas veces ha chocado de estar en el ring o estar en un escenario, las dos profesiones me encanta realizar", contó.

