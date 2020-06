Cada proyecto lo hago con el corazón: Samadhi Zendejas

Culiacán, Sinaloa.Con una personalidad auténtica, dinámica y con ganas de seguir demostrando que tiene gran capacidad para luchar por sus sueños y metas en la vida, la actriz Samadhi Zendejas no se rinde bajo ninguna circunstancia, y hoy se encuentra preparándose para la segunda temporada de la serie Falsa identidad y seguir con las últimas grabaciones que quedaron pendientes a consecuencia del COVID-19.

La famosa actriz interpretó a Jenni Rivera en la serie Mariposa de barrio, en Telemundo, y ahora está disponible en Netflix. Platicó en entrevista vía telefónica para EL DEBATE que fue un parteaguas en su carrera artística; además, abrió su corazón y habló sobre la muerte de su abuelita y su mejor amigo, quienes murieron el mismo día, y ahora tiene dos ángeles que la cuidan y la guían desde el cielo, pues a partir de ahí le han abierto las puertas en Rosario Tijeras 3, donde Zendejas encarna a la antagonista.

¿A consecuencia de la pandemia por la COVID-19 pararon las grabaciones de la segunda temporada de Falsa identidad?



Nosotros estábamos grabando la segunda temporada de la serie Falsa identidad, cuya primera temporada la pueden ver en Netflix, y nos agarró en plenas grabaciones esta pandemia. Definitivamente fue algo que de la noche a la mañana nos dicen “ya no pueden trabajar”, y dejamos de grabar. Fue un poco difícil acoplarme, pero ahí vamos; y ya pronto acabaremos con las grabaciones que quedaron pendientes, para que ya salga la segunda temporada, porque a la primera le fue muy bien en Netflix.



¿Cómo te sientes con tu primer personaje antagónico en Rosario Tijeras 3?



Me dan el primer antagónico, que es Cirse, y cuando los productores de Rosario Tijeras ven el trabajo, me dan chance de audicionar para el papel de Géminis, y desde el primer momento fue algo importante, porque sabes que es interpretado por Bárbara de Regil; entonces, no es fácil ser antagonista de Bárbara de Regil, tienes que tener mucho carácter para alguien muy querida en la televisión. Fue un gran reto. Es uno de los mejores procesos que he vivido, y a la gente le gustó mucho, le gusta disfrutar a Géminis, es muy fan de ese personaje; entonces, me ha ayudado mucho ver para los próximos proyectos.

¿Realmente te marcó tu carrera Mariposa de Barrio interpretando la vida de Jenni Rivera?



Es la serie que más me ha dado puertas en castings. Y el proceso más fuerte que he vivido en mi vida fue el perder a mi abuela y perder a mi mejor amigo el mismo día; se me murieron el mismo día. A mi abuela le alcancé a decir que iba estar en Jenni, ella me invitó a cenar a un restaurante y no tenía en ese momento dinero ni para sustentar una cena con mi abuela; entonces, ella me invitó a un restaurante italiano, y le dije “abuela, estaré en una serie y voy a interpretar a Jenni. La próxima cena yo te invitaré porque ya voy a estar cobrando mi sueldo”, lamentablemente ya no tuve la oportunidad de llegar a esa cena. Fue muy difícil.



Jenni ha sido un proceso importante, porque estás acostumbrada a ver personajes protagonistas perfectas. Yo me tuve que alejar de la perfección cien por ciento, tuve que dejar mi cuerpo. Estuve pesando hasta 85 kilos, hoy en día peso 59, y para hacer el papel de Géminis tuve que pesar 55 kilos, o sea, mi cuerpo se transformó y empecé este proyecto con muchas inseguridades. No me sentía una mujer atractiva, me salieron muchas estrías, celulitis.

Lo único que quise dejar en Mariposa de barrio fue el corazón, y el que muchas mujeres entendieran que no por ser una persona llenita es una mujer fracasada, como lo hizo Jenni Rivera en su vida. No sabes cuántos seguidores del norte tengo, porque mucha gente se siente identificada con Jenni, y gracias a Dios creyeron en mi trabajo. Estoy agradecida de una manera que no te lo imaginas. No hay día que no dé gracias por esta oportunidad.

¿Tienes algún sueño que aún no has podido cumplir?

Sí, te voy a contar algo que siempre pongo en mi Instagram. Mi meta, cuando ya pueda decir “ya me puedo retirar de aquí” es hacer una serie en inglés, esa es una meta que tengo. Siempre que tengo audiciones, no sabes lo nerviosa que me pongo, me entra como un tic en el ojo que se pone a vibrar el ojo. Como es tan importante para mí, me pongo nerviosa; pero tengo en claro que es lo que quiero y, la verdad, hay muy pocas oportunidades para las mexicanas. Mi meta es ver a una mexicana en un proyecto internacional con un papel importante, esa es mi meta, y siempre les comparto a mis seguidores que nunca tiren la toalla.