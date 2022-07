Cae enorme pantalla sobre bailarines del grupo Mirror en Hong Kong

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, se trata del accidente que sufrió parte del elenco musical Mirror en Hong Kong, Coliseum, pues cuando la agrupación se encontraba dándolo todo en pleno show, ya que uno de los monitores se desprendió cayendo sobre los bailarines que estaban en el escenario creando tremendo caos.

Hasta el momento se ha dicho que dos de los bailarines están heridos, uno de ellos de gravedad, ya que el pesado monitor cayó sobre su cabeza, por lo que su estado es delicado, aunque muchos internautas responsabilizan al equipo técnico otros aseguran que el fuerte viento hizo que el aparato se desprendieran de inmediato ocasionando el accidente.

Como era de esperarse, el concierto se detuvo de inmediato, por lo que el mánager de la agrupación pidió a los miles de espectadores que abandonaran el lugar de manera ordenada mientras los bailarines recibían atención médica en ese mismo momento, pues se desconocía el estado de salud, ya que todo fue muy rapido.

"Si la verdad es una imagen muy difícil, la he visto y me ha dado nervios y ganas de llorar ...espero que se recupere, esto es muy triste", "Esto es terrible.. no creo que ese joven sobreviva.. solo un milagro.. todo el golpe fue directo a su cabeza.. que triste", "A esto no se le puede dar me gusta porque duele ver este video Dios mío cuanta cosa están pasando", escriben las redes sociales al ver el impactante video sacado de una película.

Para quienes no lo saben hay agrupaciones musicales que tienen demasiado éxito, por lo que llevan tecnología de primera a los escenarios, aunque algunas veces el ensamblado no queda del todo bien por diversas razones.

Cabe mencionar que Mirror empezó su carrera musical en 2018 y a partir de su debut la banda ha logrado varios reconocimientos en plataformas digitales, no solo por su música, sino por sus extraordinarios bailes, los cuales se han convertido en trends como en la red social TikTok donde tienen un público gigante.