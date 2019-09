Caeli aprovecha lo que queda de verano para enseñar sus tanguitas

Caeli sigue desatando la locura en redes sociales pues a unas semanas de que termine el verano, la chica decidió presumir sus bikinis y tangas de hilo de la mejor manera, en la piscina para tomar un buen chapuzón además de tomar el sol pues le gusta tener un bronceado perfecto.

Fueron dos fotos las que presumió la influencer donde aparece con una tanga en color café y un traje de baño en color amarillo, con el cual desató la locura, pues como todos saben la mujer tiene un cuerpazo de ensueño ya que todas las prendas que se pone le lucen espectaculares.

"Quisiera qué fueras un aeropuerto para aterrizar en tu cuerpo", "Te amo más que nada mi universo eres tu mi reina", "Hola señorita Caeli mucho gusto y eres muy hermosa saludos desde Perú", le escribieron a Caeli.

Recordemos que Caeli ha cobrado más popularidad durante estos últimos meses, pues ha enseñado tremenda figura y aunque muchos quieren saber que tipo de ejercicios hace la mujer pocas veces se le ha visto haciendo algún tipo de entrenamiento.

Por si fuera poco los famosos haters le han dicho que tiene trastornos alimenticios, pero ella decidió romper el silencio en uno de sus famosos videos y dijo la verdad, pues año pasado preocupó a muchos de sus fans por lo delgada que se miraba situación que Caeli quiso aclarar de inmediato.

"Llevo tres años siendo vegetariana, lo cual amo porque en verdad me encanta ser parte de una unión tan hermosa como es el ser vegetariano no comer animalitos, no juzgo a las personas que comen animalitos yo las comía todo el tiempo y me encantaba y eso me ha ayudado bastante aprenderá comer más frutas verduras, más comida más limpia por así decirlo...", dijo la youtuber en su canal.

