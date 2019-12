Café Tacvba sorprende con La ingrata en versión feminista

La ingrata, éxito de Café Tacvba en 1994, sigue siendo uno de los más escuchados pese al paso del tiempo y durante la noche de este sábado tuvo una interpretación especial en el foro Sol de Ciudad de México.

Luego de casi tres años de no tocar La ingrata, por fomentar la violencia contra las mujeres, Café Tacvba sorprendió al interpretar el tema, pero en una versión feminista.

Según reporte en distintos portales de noticias, la letra de la canción fue modificada e interpretada por la colombiana Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados.

Andrea sorprendió al público con su versión a dicho tema.

No la cantaban hace rato porque se les fue la mano un poquito, pero tenía amor, estaba súper linda. Me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, dijo Andrea.

Café Tacvba festejó en el foro sol por sus 30 años de trayectoria y el público que fue, difícilmente podrá olvidar tan especial espectáculo.

La ingrata, que en la versión original termina con un feminicidio, inicia igual y la letra se mantiene durante algunos segundos, pero al cantar Echeverri llegaron las modificaciones.

Ingrato no me importa si me quieres / vale madre si me dejas… / Ingratooo / porque soy independiente / porque no te necesito / no soy tu media costilla, el respeto es lo que exijo”, es parte de la letra que se incorpora a esta icónica canción de Café Tacvba.