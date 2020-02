Caídas, errores y más momentos inolvidables en los Premios Óscar

En las ceremonia de los Premios Óscar, durante 92 años ininterrumpidos en los que se han entregado, ha pasado de todo. Momentos cómicos, desnudos, errores que unos jamás quisieran recordar, mientras que otros lo hacen y sonríen.

La ceremonia de los Premios Óscar es la fiesta anual más importante en el mundo del cine y cada año reúne a cientos de estrellas y es vista en prácticamente todo el mundo.

En dicha fiesta se ha vivido de todo y hay quien recuerda, por ejemplo, el discurso de una activista indígena cuando subió a recoger el galardón en nombre de Marlon Brando por la película El Padrino.

En distintos portales de noticias se hacen públicos algunos de los momentos más chistosos o embarazosos que han vivido muchos de los protagonistas de los Premios Óscar 2020.

HATTIE MCDANIEL GANANDO POR "LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ"

Hattie McDaniel hizo historia al convertirse en la primera persona afroamericana en recibir un Premio Óscar, por su trabajo en la película Lo que el viento se llevó.

EL EMPATE DE ACTRICES

En 1969 se produjo el primer (y único hasta el momento) empate en una categoría interpretativa. Katharine Hepburn y Bárbara Streisand ganaron un Óscar por su actuación en El león en invierno y Funny Girl, respectivamente.

LA OVACIÓN A CHARLES CHAPLIN

Charles Chaplin recibió en 1972 el Óscar honorífico, un premio que significó su reconciliación con Estados Unidos. Chaplin fue ovacionado durante 12 minutos por parte del público.

EL MENSAJE ACTIVISTA DE MARLON BRANDO

El actor Marlon Brando rechazó el Óscar por su actuación en la película El Pacrino y lo envió a Sacheen Littlefeather, activista por los derechos de los nativos estadounidenses.

EL DESNUDO EN LOS OSCAR

Memorable el momento en que Robert Opel apareció en el escenario del Óscar desnudo, haciendo el signo de la paz.

EL NÚMERO MUSICAL DE LOS OSCAR 1989

La 61ª edición de los Premios Oscar fue la primera en no tener maestro de ceremonia y el resultado fue desastroso, debido a un vergonzoso número musical que provocó una demanda de Disney y que Julie Andrews, Paul Newman, Sidney Lumet y Gregory Peck firmas en un manifiesto calificándolo de "degradante".

JACK PALANCE HACIENDO FLEXIONES EN DIRECTO

Cuando Jack Palance ganó el Óscar al Mejor Actor de reparto por su actuación en la película Cowboys de ciudad, pidió a los productores de Hollywood que contratasen a más actores de la tercera edad y dijo que los actores maduros aún podían dar mucho de ellos en los escenarios.

EL ENTUSIASMO DE ROBERTO BENIGNI

En 1999 La vida es bella obtuvo el Óscar a la Mejor Película Internacional y Roberto Benigni, su director y protagonista, subió al escenario pasando por las butacas.

El momento fue realmente disfrutado por la audiencia.

PENÉLOPE CRUZ GRITANDO "¡PEDRO!"

Penélope Cruz gritó con entusiasmo "¡Pedro!", anunciando la victoria del cineasta español Pedro Almodóvar por 'Todo sobre mi madre'. Almodóvar dio otro momento memorable agradeciéndole el premio a todas las vírgenes y santas habidas y por haber.

LA VICTORIA DE HALLE BERRY

Halle Berry quedó en shock cuando Russell Crowe anunció que ella era la ganadora del Óscar por Monter's Ball. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar la estatuilla a la mejor actriz principal.

EL OSCAR PÓSTUMO A HEATH LEDGER

El actor Heath Ledger, quien murió en enero de 2008, víctima de un paro cariorrespiratorio provocado por sobredosis accidental de medicamentos recetados, obtuvo Óscar a Título Póstumo por su tarbajo en El Caballero Oscuro.

La familia del actor subió a recoger el Óscar y ese fue uno de los momentos más memorables que se hayan vivido en dicha ceremonia.

LA CAÍDA DE JENNIFER LAWRENCE

Jennifer Lawrence subió a recoger su Oscar por El lado bueno de las cosas y tropezó. El público se puso de pie y ella declaró: "Os habéis puesto de pie porque os sentís mal porque me he caído".

JOHN TRAVOLTA PRONUNCIANDO MAL EL NOMBRE DE IDINA MENZEL

Cuando John Travolta presentaba a Idina Menzel, que iba a cantar el tema Let It Go de Frozen, a la hora de dar paso a la actuación se equivocó de nombre, presentándola como Adele Dazeem.

EL SELFIE DE ELLEN DEGENERES

Los últimos Óscar presentados por Ellen DeGeneres fueron muy recordados, gracias al selfie que la maestra de ceremonia se hizo con Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o, Julia Roberts, Brad Pitt, Meryl Streep, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Channing Tatum y Jared Leto.

LA NO VICTORIA DE 'LA LA LAND'

Un momento embarazoso vivieron Warren Beatty y Faye Dunaway al anunciar por error como ganadora a la película La La Land, cuando realmente la que ganó fue Moonlight.

EL EMPODERADO DISCURSO DE FRANCES MCDORMAND

Uno de los momentos más recientes fue el poderoso discurso que dio Frances McDormand cuando ganó su segundo Oscar por Tres anuncios en las afueras.

La actriz levantó a todas las mujeres candidatas ese año y dijo que tras la gala, había que reunirse con los productores para que los proyectos tuviesen más igualdad, diversidad e inclusión.

