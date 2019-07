Caitlyn Jenner aparece en bikini y sin maquillaje

Caitlyn Jenner, quien antes era conocida como Bruce Jenner, sorprende en redes sociales porque aparece en bikini y sin gota de maquillaje. Ella misma comparte la imagen en Instagram y causa asombro entre los internautas.

Caitlyn Jenner, ex de Kris Jenner y padrastro de las Kardashian se dejó ver en Instagram como nunca antes: en bikini y a cara lavada. Aparece tomando el sol dentro de una piscina.

La instantánea ya le dio la vuelta al mundo y cuenta con más de 144,677 me gusta. Caitlyn Jenner, estrella del reality show, tiene 69 años de edad.

Se recuerda que ya hace cuatro años Caitlyn se probó un traje de baño de mujer por primera vez, un traje de una pieza que lució en las playas de Malibú.

Caitlyn Marie Jenner anteriormente tenía por nombre William Bruce Jenner y nació en Mount Kisco, Nueva York, el 28 de octubre de 1949.

Es una personalidad de televisión y exdeportista estadounidense quien originalmente obtuvo fama por sus logros en el atletismo y el automovilismo.

Según información en su biografía, Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Desde entonces, ha trabajado en varias series y películas de televisión.

Con el paso de los años se convirtió en una celebridad en Estados Unidos, principalmente por su participación en el programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians".

En 1992 se casó con Kris Jenner y ambos tuvieron dos hijas, Kendall Nicole y Kylie Kristen, adoptando a los cuatro que Kris tenía de una relación anterior (Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian).

William Bruce y Kris Jenner se separaron en 2014, tras 22 años de matrimonio.

En 2015, Jenner culminó un proceso de cambio de sexo declarando públicamente su identidad como mujer y decidió llamarse Caitlyn Marie.