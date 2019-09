Calibre 50: No estábamos vetados, teníamos restricción

Mazatlán.- Mazatlán, Sinaloa, tierra que los vio nacer como proyecto musical, le había cerrado las puertas a Calibre 50 (grupo integrado por Edén Muñoz, Armando Ramos, Erick García y Álex Gaxiola) ya que no les habían permitido presentarse por ser un grupo que cantaba corridos, pero esto ya es cosa del pasado, ahora los interpretarán en el puerto en un evento a beneficio de la casa de asistencia Corazón Eterno y son parte de una campaña contra las adicciones del Gobierno del Estado.

Sigue el palenque

En entrevista con El DEBATE comparten que ahora se sienten emocionados de repetir su actuación en el palenque de Culiacán; su show está contemplado para el 28 de noviembre del presente año.

“Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a la mejor somos la excepción, había una cuestión por el rollo de los corridos. No negamos que empezamos con ellos, pero ahora tenemos cosas románticas, cosas de amor, de la comunidad, creo que era falta de información; ahora que estamos trabajando con el DIF Municipal y con el Gobierno del Estado con una campaña de prevención de adicciones, nos estamos acercando a la sociedad sinaloense”, detattó Edén Muñoz. Comparten que hace unos años sí tuvieron restricción para presentarse en Mazatlán.

“Se nos hacía ilógico, estoy en contra de que se alabe a quienes hagan apología al delito, no hacíamos apología al delito, pero sí cantábamos, eran réplicas, entendimos, maduramos, teníamos 19 años cuando empezamos, era una parte rebelde de Calibre. Ahora tenemos hijos y pensamos más las cosas”, dijo Muñoz.

Expresa que el corrido tiene un segmento más limitado, por ello le apuestan más al amor y al desamor, ahora se dicen satisfechos de que en Colombia se escuchen sus melodías y se dicen ser un referente para la música regional, tanto en ese país como en varios de Latinoamérica.

Nueva producción

La agrupación acaba de lanzar nuevo material discográfico, el cual lleva por titulo Simplemente gracias, el cual salió a la venta el 16 de agosto.

“En cuanto salió nos colamos en los primeros lugares en todo, nos metimos hasta arriba, esto no es obra de la gente, esto no es obra de la casualidad, en Mazatlán se produce el 99 por ciento de la música de banda y norteño, hay tantos referentes de la música mexicana y que Calibre 50 esté en este referente es muy padre”.

Los integrantes del grupo han sido nominados a varios premios, recientemente a los Latin American Music Awards , los cuales se realizarán el 17 de octubre en Los Ángeles.

Resaltan que si bien los premios son importantes, para ellos es más importante el cariño del público y ese tipo de logros se hace gracias a su apoyo.

La agrupación ha tenido la fortuna de que sus canciones sean temas de novela y de películas.

“Es bien padre, es por lo que uno está aquí, es muy bonito que te puedan reconocer en todos lados y que nuestra música llegue a trascender. Todos los premios y las cosas padres que nos pasan se las debemos a nuestra gente y a nuestra tierra”, resaltó Edén.

Compositores

Por su parte, Armando Ramos, músico del grupo, resaltó que trabajan para tener resultados, por ello explotan su faceta de compositores y el 99 por ciento de los temas los escriben ellos. Aparte también otros artistas les graban sus canciones; en el caso de Muñoz, sus temas se han escuchado con La Arrolla-dora, y el reciente disco de la Banda MS tiene cinco melodías de su autoría.

“Somos muy compartidos en esa parte, pero las canciones que no se adecuan al proyecto empezamos a moverlas; es algo complicado soltar los temas, las canciones son como tus hijos, hay que pensarlo como negocio, vivimos de esto y todo el entorno se mantiene sobre las canciones, pero sí es complicada esa parte”, dijo el cantautor.

Sobre las temas que eligen para sus canciones, afirma que son vivencias, pone de ejemplo del Corrido de Juanito, el cual cuenta la historia de un primo de Muñoz.

“Él vivió en casa de mi papá por varios años, se fue para California y siempre me hablaban de él”.

Por último, Edén se dice pleno en su etapa de papá, pese a los desvelos.

“Es lo mejor que me ha sucedido, han ocurrido muchas cosas buenas en poco tiempo, soy afortunado, a la gente buena no tienen porque pasarle cosas malas, la parte de ser papá no tiene comparación con ningún concierto, con nada, te hace crecer como persona, te hace ver las cosas de diferentes maneras”.