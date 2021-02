Calibre 50 lanza su terapéutico álbum "Vamos bien", agradecidos por seguir viviendo

El retumbar de Calibre 50 será más potente este año. Luego de vivir en carne propia esta enfermedad que bastante daño le ha provocado a toda la humanidad, los integrantes de esta grandiosa agrupación musical del Regional Mexicano, lanzan su nueva producción discográfica titulada "Vamos bien", dos palabras que pueden ser muy sencillas pero que en realidad tiene un gran valor, sobre todo en estos tiempos.

Este álbum a su vez fue muy terapéutico para cada uno de los integrantes del grupo originario de Mazatlán, Sinaloa, al plasmar todo su sentir ante todo lo vivido en meses pasados, buscando que sus fans encuentren refugio y consuelo con sus canciones.

"A pesar de este 2020 tan amargo, estamos bien emocionados por todas las cosas que de alguna manera se nos han presentado muy buenas", expresó Armando Ramos, segunda voz y guitarrista del grupo, en una charla con Debate. Asimismo señaló que este nuevo álbum promete mucho al ser muy versátil, "bien al estilo de Calibre 50, puedes encontrar un Calibre 50 bien loco, un tanto diferente, con canciones positivas, de amor propio, desamor, viene de todo, esto es una campechana y caliente".

El nuevo álbum "Vamos bien" contiene 15 canciones en total, 13 de estas inéditas. Como ya es característico en los álbumes de la agrupación, se incluye un cover con el estilo de Calibre 50; también viene un bonus track, se trata de tema "Barquillero", primer sencillo del álbum que fue dado a conocer hace unos meses acompañados de la banda sinaloense, solo que para el disco se grabó con una versión norteña.

El lanzamiento de su nuevo álbum viene acompañado del video musical del tema "Vamos bien", donde reflejan lo que vivieron al contagiarse de Covid-19. "Es una historia que realmente nació en época de pandemia, como todos los saben, en el video quisimos darle un homenaje a todo el personal médico que ha estado al pendiente poniendo el pecho por todo el mundo", comentó el tubero Alejandro Gaxiola.

El video es una historia real de nosotros, que vivimos, nos contagiamos, que sufrimos lo que es la enfermedad en carne propia y quisimos plasmar todo lo que habíamos vivido.

Al final del videoclip los cuatro músicos aparecen aplaudiendo, mientras se puede leer la siguiente emotiva dedicatoria: "dedicado a todo el personal médico que está en primera línea enfrentando esta pandemia. Especialmente al Doctor Baltazar Servín, Doctora Paola Montaño Luengas y Doctor Diego Hernández Velázquez, gracias por salvar mi vida, Calibre 50".

El cantautor Edén Muñoz, primera voz y acordeonista de Calibre 50, compartió que tras lo vivido aprendieron a valorarse y cuidarse mucho más, a valorar lo que tenían, "que ahora extrañamos y que en algún momento volveremos a tener, buscar el balance, ser felices como la vida se ponga, nos queda muy claro que todos somos vulnerables, sea a lo que te dedicas, lo que tengas, no lo que no tengas, estés arriba estés abajo, todos estamos vulnerables, por nuestro lado lo hemos aprendido bastante bien y hemos tratado de canalizar todas estas circunstancias en nuestra música, que es lo que nosotros sabemos hacer".

"Vamos bien", el decimotercer álbum de estudio de Calibre 50, nace en los tiempos de la pandemia del Covid-19 y a diferencia de otras producciones discográficas, en esta ocasión tuvieron mucho más tiempo. Estando sus cuatro integrantes en cuarentena, las ideas para este álbum fueron llegando. Al recuperar su salud tras el contagio que tuvieron, se reunieron en el estudio de grabación para plasmar cada una de las ideas que tuvieron.

"Tuvimos mucho tiempo la verdad para hacerlo, en discos anteriores lo hacíamos de diferente manera, teníamos muy pocos días para meter las rolas y ahora fue más tiempo, fue analizar más las canciones, de hecho, a cada canción le hicimos como unas cinco versiones y la que nos llegó a todo al corazón, fue la que se quedó", nos contó Erick García, baterista del grupo.

Calibre 50 acompaña a su público en momento de gran alegría y corazones rotos

Con su música, ha acompañado a sus fans en diferentes momentos de su vida: en declaraciones de amor, fiesta con la familia y/o amigos, en momentos donde hay corazones rotos. Justamente, de acuerdo con Edén Muñoz, es lo que buscan como agrupación, llegar a trascender y conectar con las personas, pero no solamente con la generación que hoy en día los escucha, "sino también en las próximas generaciones e incluso las generaciones pasadas, que también de repente la formalidad que nos ha dado la vida ya con el paso de los años también conectas, las generaciones pasadas son más formales en ese sentido con las letras, la música, un poco más conservador".

Tratamos de llegar al mayor público posible y que encuentren en Calibre 50 un buen rato agradable, una canción para dedicar, algo que les provoque un estímulo, lo que sea, pero que sumen.

No por nada Calibre 50 es llamado "La potencia sinaloense fuera de serie". Mucho ha pasado en estos once años de trayectoria artística, donde poco a poco la agrupación ha logrado colocarse como una de las favoritas del Regional Mexicano, uno de los grandes exponentes de este género musical.

"El crecimiento ha sido bastante grande, no nos lo esperábamos, créanme que nosotros trabajamos por gusto, si se dan cuenta el Calibre 50 de hoy, al pasar de estos 11 años, es más maduro tanto en nosotros como imagen que nos miramos un poquito más viejitos (risas), también las canciones, las letras, los arreglos musicales han madurado, nos estamos adaptando a lo que la sociedad exija, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, la gente nos ha recibido muy bien, tenemos la bendición de tener a los mejores fans, a la gente le gusta mucho lo que hacemos y yo creo que este álbum no será la excepción, sin temor a equivocarnos este 2021 vamos a empezarlo con el pie derecho", manifestó Alejandro Gaxiola.

Si nos ponemos a buscarle el lado positivo a la pandemia, en el caso de Calibre 50 tuvieron la enorme dicha de poder disfrutar a su familia. La vida de un músico se lleva a cabo entre el ajetreo de los shows. Desde que iniciaron han sido apapachos por el público y ya momento que recibieran ese apapacho 24/7 de su familia.

Armando Ramos nos compartió que por primera vez pudo estar en el nacimiento de uno de sus hijos "Disfrutamos bastante los hijos, tengo tres hijos, los disfruté, me tocó ver el nacimiento de mi hijo más chico, nunca había estado en uno, disfrutamos de muchas cosas maravillosas que a su vez nos dimos cuenta que no era la chamba, de alguna manera por algo pasan las cosas, pasaron muy frías y malas en cuestión de la pandemia, pero ese parón en seco beneficio en otros aspectos también y te das cuenta que hay cosas más allá de la chamba, aprovechar a la familia, cosas que lo mejor no sabíamos que teníamos, hobbies, etc".

Y como mencionamos al principio de esta publicación, el retumbar de Calibre 50 viene más fuerte este año. Armando dejó muy en claro:

Venimos con todo, le apostamos mucho a este álbum, hicimos muchas locuras y creo que el resultado se va a reflejar, si las cosas las hacemos con mucho amor, le dedicas el cariño y le pones mucho empeño, el resultado siempre será positivo y sabemos que a la gente el disco de 'Vamos bien', les va a encantar.