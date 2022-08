"¡Cállate! tu cerebrito no alcanza a comprender", reviven el maltrato de Américo Garza a Karla Luna

La comediante mexicana Karla Luna aseguró que durante su matrimonio con Américo Garza, padre de sus hijas Sara Valentina y Nina Victoria, fue víctima de violencia doméstica. Posteriormente, descubrió que su "mejor amiga" Karla Panini, con quien formó el exitoso dúo "Las Lavanderas", tenía un amorío con su esposo. En una entrevista con "Platanito", la "comare morena" mencionó que la "comare güera", le pedía a Américo que la maltratara, pues no soportaba ver que la tratara bien.

Recientemente, Américo Garza hizo fuertes declaraciones sobre Karla Luna, fallecida hace casi cinco años en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, víctima de cáncer. Según el hoy esposo de Karla Panini, la comediante y cantante le fue infiel con un narcotraficante.

"Yo nunca quise salir a aclarar, que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó, tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes, sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó, no era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel".

Debido a estas declaraciones, en TikTok fue "revivido" el audio de una llamada telefónica entre Karla Luna y Américo Garza, quien se comportó agresivo durante parte de esta conversación, donde discutieron sobre la convivencia y la manutención de sus hijas Sara y Nina.

Cuando se llevó a cabo esa llamada, ellos ya estaban separados. Todo comenzó cuando Américo Garza le reclamó a Karla Luna, por un viaje que haría junto a sus hijas, justo en los días que le tocaba estar con las pequeñas. La comediante le explica la situación, sobre el por qué viajarán justo esos días, diciéndole que podía pasar por las niñas otro día, sin ningún problema.

Américo no solo le reclamó a la madre de sus hijas, sobre estar supuestamente disponiendo de su tiempo, sino también le preguntó si a ese viaje "no llevas hombres", pues le preocupaba que Sara y Nina se quedarán solas en el hotel.

Durante la llamada, Karla Luna mencionó que Américo Garza tenía varios meses sin pagarle la pensión alimenticia de sus hijas, haciéndole saber que no estaba en una posición para exigir.

"Te voy a decir por qué, porque tengo meses yo manteniendo a tus hijas, comprando pañales, dándoles de comer y tú no eres para arrimarte a ver qué necesitan tus hijas, yo tengo solventando esta casa y solventando los gastos de tus hijas Américo". Asimismo, la "comare morena" le recordó un dinero que le debía. "Si no me los quieres pagar, no me los pagues, pero tampoco exijas".

Molesto, Américo Garza comenzó a amenazar e insultar a Karla Luna. "Mira Karla, en verdad, ahora si ya no tengo que respetarte nada, no me hagas... te estoy diciendo, no te metas en un problema, nomas te estoy diciendo bien, no hagas pleitos porque yo no te estoy haciendo pleito, te estoy diciendo... ¡Cállate, cállate!, te estoy diciendo, voy a hacer los movimientos para ver yo que días tengo libres y poder pasar por mis hijas, tu cerebrito no alcanza a comprender".

Te recomendamos leer:

Usuarios de redes sociales opinaron al respecto: "qué infierno vivió", "me duele lo que ella tuvo que soportar y lo que sufrió, mientras eso dos andan por la vida como si nada", "el karma existe y los dos van a pagar" y otros más.