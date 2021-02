Cambia los libretos por los pañales: Cameron Diaz se retira oficialmente de la actuación

A un año de haberse convertido en madre, Cameron Díaz reveló que no tiene intenciones de retomar su carrera como actriz, misma que había puesto en pausa incluso años antes de su embarazo.

Hace ya cerca de 7 años desde la última vez que Cameron Díaz actuó para el cine o la televisión, y aunque cinéfilos no perdían esperanza de ver de regreso a la actriz, el anuncio de su retiro temporal para concentrarse en su embarazo rompió ilusiones de que este pudiera llegar pronto.

Ahora, tal parece que el regreso de Cameron Díaz al mundo del entretenimiento no llegará, pues la actriz dio a conocer su retiro definitivo de las películas.

La actriz Cameron Díaz es conocida por sus papeles en un gran número de comedias románticas en el cine, siendo una de las grandes contribuyentes al género en Hollywood, además de otros como el drama, la acción y la animación.

En su repertorio se encuentran películas como ‘Los Ángeles de Charlie’, ‘Bad teacher’, ‘Algo pasa en Las Vegas’, ‘La boda de mi mejor amigo’, entre muchas otras. Fue ‘Annie’ su última película , en 2014.

Luego de una pausa temporal por motivos personales, Cameron Díaz anunció su embarazo hace un año, por lo que en definitiva no volvería a la actuación en un tiempo.

Hoy, con su bebé en la edad de un año, Cameron Díaz reveló para el programa de radio ‘Quarantined with Bruce’, que no tiene ninguna intención de volver al cine, porque eso supondría tener su atención dividida entre su carrera y su familia, por lo que su retiro ahora será permanente.

Aún así, la actriz mencionó que no descarta por completo que a futuro pueda llegar a tener otro rol en la actuación, pero no tiene contemplado regresar.

“No me lo imagino. Nunca podré decir nunca a nada en la vida, no soy ese tipo de persona, pero, ¿volveré a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginarlo ahora siendo madre”, dijo.