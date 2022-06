"Cambiaremos el terreno del K-Pop", el debut de TNX, la primer boy band lanzada por PSY y P Nation

"No hay nada que no podamos conseguir, si queremos, lo haremos todo", expresan los jóvenes Idols Kyung Jun, Jun Hyeok, Hyun Soo, Tae Hun, Hwi y Sung Jun, integrantes de la nueva agrupación del K-Pop, TNX (The New Six), en la canción "We On", la cual abre la puerta al mini álbum debut de la boy band surcoreana "Way Up".

En la escena de la cuarta generación del K-Pop, se llevó a cabo el debut de TNX, la primera agrupación musical lanzada por la agencia P Nation del rapero, compositor y productor musical PSY, creador del éxito "Gangnam Style".

En abril pasado, PSY anunció el debut de la primera boy band de su sello, P Nation, la cual fue formada en el programa "LOUD" de SBS. Posteriormente, TNX protagonizó su propio reality show de Naver NOW, "The New Six", un documental donde se mostró como los seis miembros de la banda se preparaban para su debut.

TNX debutó el 17 de mayo de 2022. Foto: P Nation

En una entrevista para la revista Dazed Korea, el líder del grupo, Tae Hun, describió a TNX como una banda que a través de sus actuaciones que combinan fuerza y emoción, "encontraremos el valor junto con nuestra generación para asumir nuevos retos y superar los obstáculos, con el fin de crecer y avanzar".

Jun Hyeok con mucha confianza, aseguró: "cambiaremos el terreno del K-Pop". Sung Jun agregó, "esperamos que juzguen por sí mismos después de ver nuestras actuaciones".

Por su parte, Hwi externó que TNX se convertirá en ídolos que representen la cuarta generación del K-Pop. "¡TNX será muy fuerte!", resaltó Hyun Soo. Kyung Jun mencionó en la entrevista, que el grupo seguirá subiendo y llegará más alto, "siempre hacia arriba".

La canción principal de su mini álbum debut, "MOVE", tiene un ritmo moderno que comienza con sonidos de orquesta líricos y presenta sonidos metálicos. El coro adictivo, la composición clara y la letra sencilla, realzan el encanto de este tema musical, el cual trata sobre no rendirse ante nada.

Asimismo, los integrantes de TNX lanzan una clara advertencia a toda aquella persona que decida meterse en su camino: ¡tendrán que hacerse a un lado! Una parte de la letra de "MOVE" dice:

Vamos a empezar

No vamos a parar hasta el final

Apártate de mi camino, seguimos adelante

Cállate, apártate, apártate

Vamos a hacer más ruido

Somos de P Nation

Todos juntos, muévanlo así

Levanta las manos, te hacemos explotar

Deja que sepan que allá vamos

Cuando dejamos nuestro sitio y hacemos una buena entrada en escena,

todos se congelan como el hielo

Nuestro objetivo está claro, queremos subir a lo más alto

Subimos sin zigzaguear, como un ascensor.

"Way Up", el mini álbum que marca el debut de TNX, también incluye las canciones "180sec", "Burst Up" y "Your Favorite Melody".

Cabe mencionar que las canciones en "Way Up", fueron compuestas y escritas por Jeong Dong-uk, mejor conocido como Penomeco, y Yoo Gun-hyung, creador de los éxitos "Gangnam Style", "I luv it" y "New face" de PSY; "I'm Not Cool" de Hyuna, y "Happy Coincidence" de Heize, todos ellos artistas de P Nation.