Camboya elige filme de Angelina, como su apuesta al Oscar

Tras el inminente éxito en el Festival de Cine de Toronto (Tiff) y en su estreno en la ciudad de Nueva York, First They Killed My Father (Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya, en su versión en español) de la actriz Angelina Jolie, representará a Camboya en la próxima entrega del Oscar, donde buscará la nominación a mejor a película en lengua extranjera.

El comité de selección camboyano anunció su selección hoy lunes, cuando calificó el drama de Angelina Jolie sobre el genocidio camboyano como un drama “catártico” y lo elogió por evocar recuerdos “a veces mejor olvidados”.

Angelina Jolie dirigió la adaptación del libro de memorias de Loung Ung sobre su niñez, durante el sangriento gobierno de los Jemeres Rojos.

La película fue filmada en Camboya con un elenco local.

Angelina Jolie, cuyo hijo mayor, Maddox nació en Camboya, es ciudadana camboyana desde el 2005.

Foto: AFP

En una entrevista con The Associated Press, la actriz y directora resaltó que hizo la película para “ayudar a un país a hablar”.

El filme también se estrenará en varias salas de Estados Unidos, por lo que no se descarta que se alce con otros premios de distintas categorías, al margen de su candidatura como mejor película extranjera.

Foto: AFP

Otro filme de Angelina Jolie, el drama sobre la Guerra de Bosnia In the Land of Blood and Honey (2011), estuvo nominado al Globo de Oro a la mejor cinta extranjera.

First They Killed My Father, la nueva película dirigida por Angelina Jolie, ofrece una mirada profundamente humana y emocional a la guerra civil de Camboya.

Foto: AFP

Foto: AFP

La historia es relatada a través de los ojos de Loung Ung, una activista que sobrevivió al régimen del Jemer Rojo durante su infancia y que inmortalizó sus vivencias a través de un libro que impactó a Jolie. La trama se situa a principios de los 70 cuando, el violento régimen llegó al poder y asaltó la ciudad de Phnom Penh, donde el padre de Ung trabajaba como funcionario.

La familia de Loung Ung (interpretada por la niña Sareum Srey Moch) se vio obligada a huir a la selva y se separó. Como consecuencia, Loung fue ubicada en un campamento para huérfanos y fue forzada a convertirse en una niña soldado para luchar contra los invasores vietnamitas.

Las memorias de Loung Ung llegaron a manos de Angelina Jolie de parte de la propia autora, quien le envió el libro tras enterarse de que la actriz rodaba Tomb Raider en Camboya. Lo que jamás imaginó es que ella ya conocía su publicación.

En una entrevista para Netflix, Angelina Jolie comentó que Loung se convirtió en una muy buena amiga suya desde que se conocieron, 15 años atrás:

“Leer su libro me enseñó mucho sobre este país”, afirmó.