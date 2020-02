Cameron Boyce se verá en su última película a finales de Febrero.

La película Run, en la que actúa el fallecido Cameron Boyce, se estrenará el próximo 29 de febrero, según reporte en distintos portales de noticias.

Cameron Boyce murió en junio de 2019 a causa de un ataque que le dio mientras dormía, ya que padecía epilepsia. Su fallecimiento causó mucha tristeza entre sus fanáticos de todas partes del mundo.

Se sabe que “Rush” será estrenada durante los eventos del Mammoth Film Festival que se realizan en el estado de California, Estados Unidos.

Víctor y Libby Boyce, padres de Cameron Boyce, seguramente estarán presentes durante el estreno de la citada película.

Cameron Boyce era originario de Los Ángeles, California, y fue un juvenil actor que se hizo famoso tras actuar en películas como Mirrors, Eagle Eye, las series Jessie y Gamer's Guide to Pretty Much Everything.

Cameron tenía 20 años de edad al morir y un gran futuro por delante; lamentablemente su destino era otro y su muerte causó mucha consternación en el mundo del espectáculo internacional.