Cameron Díaz, cuáles fueron sus primeras películas

México. Cameron Díaz, cuyo nombre completo es Cameron Michelle Diaz, originaria de San Diego, California, USA, (1972) es una la actrices que pudo triunfar en el cine de Hollywood, además como modelo.

Cameron Díaz, quien se encuentra actualmente retirada del mundo del cine, pudo captar la atención del público en muchos países gracias a su belleza y sobre todo talento, puesto que se supo imponer en cada interpretación.

Cameron se hizo famosa en la década de los años noventa al participar en películas como La Máscara, La boda de mi mejor amigo y There's Something About Mar y estas significaron para ella sus primeras películas, entre 1994 y 1998.

Luego llegaron a la vida de Cameron otros trabajos en el cine que la siguieron proyectando mundialmente y en los años 2000 filmó hisotiras para Hollywood como Los ángeles de Charlie y su secuela Los ángeles de Charlie: Al límite, The Holiday y Bad y Teacher.

Ademas la guapa actriz estadounidense ha sido nominada cuatro veces al premio Globo de Oro por su participación en las películas Being John Malkovich (1999), Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002) y There's Something About Mary (1998).

Cameron Diaz dejó de actuar durante 2018 y se dedicó completamente a su faceta de empresaria, puesto que es dueña de una marca de vinos llamada, Avaline.