Cameron Diaz, los 10 filmes que debes ver

Ciudad de México.- El domingo cumple años Cameron Diaz, esta actriz saltó a la fama en los 90, por lo que hacemos un recorrido por las imperdibles de su filmografía.

1 Vanilla Sky

Vanilla Sky. Estados Unidos, 2001.

El dueño de una importante empresa de publicidad de Nueva York, se enamora de una chica desde el primer momento que la ve, pero su amiga se entera, enloquece y por un accidente le desfigura la cara. Con Tom Cruise y Penélope Cruz.

Fue nominada al Óscar por su banda sonora y ganó un Critics' Choice Awards en la misma categoría, así que descárgala en Spotify.

Disponible en... YouTube.

2 ¿Quieres ser John Malkovich?

Being John Malkovich. Estados Unidos, 1999.

Craig es un marionetista callejero, quien está desmotivado pues tiene un matrimonio rutinario y un trabajo poco valorado, hasta que lo emplean en el edificio Mertin-Flemmer de Manhattan, donde encuentra una puerta misteriosa. Con John Cusack y John Malkovich.

Ganó un BAFTA por su guión y obtuvo varias nominaciones en los Óscares, los Globos de Oro y otras entregas de premio.

Disponible en... Amazon Prime Video.

3 Pandillas de Nueva York

Gangs of New York. Estados Unidos, 2002.

En 1863, NY está dominada por la corrupción política y por la guerra entre bandas, una encabezada por un inmigrante irlandés y otra por "El carnicero", quien mató a su padre. Con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio.

Fue de las preferidas ese año en La Academia con 10 nominaciones a los Oscar; sin embargo, no ganó ninguna estatuilla.

Disponible en... Amazon México.

4 Loco por Mary

There's Something About Mary. Estados Unidos, 1998.

Ted ha vivido angustiado durante 14 años de su vida, porque vive enamorado de Mary Jensen y por fin consigue tener una cita con ella en la fiesta de graduación. Con Ben Stiller y Matt Dillon.

Cameron ganó el premio de Mejor Actriz de comedia en el Círculo de Críticos de Nueva York.

Disponible en... YouTube.

5 Los Ángeles de Charlie

Charlie's Angels. Estados Unidos, 2000.

Una agencia de detectives dirigida por el multimillonario Charlie tiene en sus filas a tres expertas en artes marciales, en disfraces y en la más avanzada tecnología. Con Drew Barrymore, Lucy Liu y Bill Murray.

Aunque no tuvo nominaciones ni premios, la crítica como El País la calificó de tener un "ritmo trepidante y unas espectaculares escenas de acción cuerpo a cuerpo coreografiadas al más puro estilo Matrix".

Disponible en... Amazon Prime Video.

6 El Descanso

The Holiday. Estados Unidos, 2006.

Amanda Woods tiene una próspera agencia de publicidad pero le va mal en el amor; Iris es redactora de una popular columna de bodas y sus relaciones con los hombres tampoco son fáciles. Ambas cambiarán de vida. Con Kate Winslet, Jude Law y Jack Black.

No tiene reconocimientos, pero la crítica como The Hollywood Reporter escribió que es: "una gran película navideña 'para chicas' llena de sentimentalismo".

Disponible en... Amazon Prime Video.

7 La Boda de mi Mejor Amigo

My Best Friend's Wedding. Estados Unidos, 1997.

Julianne descubre que está enamorada de su mejor amigo justo el día que él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica de la alta sociedad. Con Julia Roberts y Dermot Mulroney.

Nominada al Óscar, al Globo de Oro y al BAFTA, tres de las entregas de premios más prestigiadas.

Disponible en... Amazon Prime Video.

8 Locura de Amor en Las Vegas

What Happens In Vegas. Estados Unidos, 2008.

Jack Fuller es despedido de la empresa su propio padre, mientras que a Joy su novio canceló la boda. Ambos se encontrarán en Las Vegas donde vivirán una aventura que les cambiará la vida. Con Ashton Kutcher.

Entertainment Weekly escribió: "Ashton Kutcher y Cameron Diaz se odian con una energía explosiva", lo cual refleja realismo en pantalla. Lamentablemente, fueron nominados al Razzie.

Disponible en... YouTube.

9 La Cosa más Dulce

The Sweetest Thing. Estados Unidos, 2002.

Christina Walters se enamora de Pete, quien la deja al día siguiente de estar con ella, por lo que irá en su búsqueda con ayuda de su mejor amiga, Courtney. Con Christina Applegate, Thomas Jane y Selma Blair.

"Diaz se lo pasa bien con el papel dominante", escribió Variety sobre el trabajo de Cameron en esta comedia de Roger Kumble, el mismo de Amor en Obras (Netflix).

Disponible en... Netflix.

10 La Decisión más Difícil

My Sister's Keeper. Estados Unidos, 2009.

La vida de un matrimonio feliz cambia radicalmente cuando a su pequeña hija le diagnostican leucemia. La única esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética para tener otro hijo. Con Abigail Breslin, Sofia Vassilieva y Jason Patric.

Todos los actores están muy bien. Funciona como ritual al mismo tiempo que ofrece arte, mencionó el diario Telegraph sobre el filme basado en la novela de Jodi Picoult.

Disponible en... YouTube.

