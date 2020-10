Camila Araiza hija de Raúl Araiza desata la locura en traje de baño

Camila Araiza de 23 años de edad desató la locura en redes sociales, pues la hija de Raúl Araiza apareció como pocas veces la hemos visto en Instagram, en traje de baño donde su perfecto cuerpo dejó sin habla a sus fans quienes le hicieron saber que son pocas las chicas que tienen una figura tan bella y natural.

Resulta que Camila Araiza se fue a Tulum a pasar unas merecidas vacaciones, por lo que semanas antes de su viaje se estuvo preparando para que el traje de baño le quedara espectacular, ya que quería verse grandiosa en todas las fotos, es por eso que eligió el mejor outfit playero, con el que todos se quedaron con la boca abierta por el cuerpazo.

Si echamos un vistazo a las redes sociales de Camila Araiza podemos ver todas las actividades que realizó en la playa desde yoga, hasta correr por las áreas rocosas cerca de la playa, lo que sí es un hecho es que la joven con un gran potencial como actriz se la pasó de maravilla, pero sus fans también al verla muy coqueta en cada una de sus fotos.

"Tu belleza es rara, algo exótica, i love you", "Neta estás igualita a la Sra Norma Herrera obvio hermosa, felicidades!", "Te pareces a tu abuela muchísimo"Que bonita música dime como se llama estaba yo estresada y hasta se me Quito lo estrésada", fueron uno de los tantos comentarios que le hicieron a Camila Araiza en sus vacaciones las cuales se nota que estuvieron de lujo.

En otra foto Camila Araiza aparece recostada en una hamaca la cual se encuentra suspendida en el aire, pero lejos de que sus fans quedaran maravillados con la el paisaje natural, fue el físico de la bella Camila Araiza lo que causó asombro.

Además Camila Araiza no solo deleitó a sus fans con sus fotos en la playa, también en sus publicaciones demostró que le encanta el surf el cual es una de las actividades acuáticas preferidas de la también modelo quien se dijo fascinada con la experiencia, pues sabe que al océano se le debe de tener cuidado.

Ese día me di cuenta de que el mar es un ser indomable. Para navegar por sus olas debe haber respeto, admiración. Ahora veo a este enorme ser vivo como una energía expansiva y de confrontación llena de enseñanzas, escribió Camila Araiza en una publicación en sus redes sociales cuando aparece realizando dicha actividad.

Camila Araiza cin cuerpazo en traje de baño/Instagram

Para quienes no lo saben Camila Araiza tiene potencial para ser una actriz juvenil, pero al parecer la joven no está interesada a pertenecer al mundo de la farándula como su abuela Norma Herrera y su padre Raúl Araiza, pues ella está enfocada en otros asuntos, dejando en claro que pertenecer a la pantalla chica no está en sus planes, pero sin duda alguna podría ser un buen elemento en algún melodrama.

Mientras tanto su padre Raúl Araiza la tiene bien vigilada como cualquier padre celoso con su hija, pues ya hemos visto que Raúl Araiza comenta las fotos de sus hijas cuando se dejan ver muy coquetas, algo que no le agrada del todo, pues para él sigue siendo unas niñas pequeñas, por lo que para muchos internautas causa gracia ver los comentarios del conductor del programa Hoy cuando regaña a sus hijas.

Cabe mencionar que Camila Araiza se lleva muy bien con Raúl Araiza a pesar de que sus padres se divorciaron, pues como todos saben el también actor decidió empezar una nueva vida con la psicóloga del programa Hoy María Amelia Aguilar, con quien las hijas de Raúl Araiza se llevan de maravilla.