Camila Cabello al igual que Belinda aparece saliendo de la regadera

Camila Cabello de 23 años de edad es una cantante de talla mundial, pues su música es muy popular en todo el mundo aunque al parecer la chica de descendencia cubana se dio cuenta de lo bella que es Belinda, por lo que no dudó en compartir una foto donde ella también presumió su belleza saliendo de la regadera.

En la foto se puede ver a Camila Cabello con una toalla enredada a la cabeza, muy al estilo de Belinda y posando sin nada de maquillaje, además junto a ella se encuentra su mascota fiel, por lo que dicha imagen causó demasiada ternura entre los fans de Camila Cabello, pues le dieron más de dos millones de likes por la publicación.

"Camila amo que escribas la caption en español", "¡maquillaje! ¿ya no eres cantante? eso es lo que parece", "Tú no necesitas a los Grammys, los Grammys te necesitan a ti", "spero que estés teniendo un hermoso día, we love you", "¿Soy solo yo, o realmente se parece a Shawn en esta foto?", "El hijo que nos representa a tod@s los SHAWMILA shippers", le escribieron a Camila Cabello en la foto.

Pero no solo música es la que une a Camila Cabello y Belinda, sino los buenos sentimientos que tiene cada una, ya que Belinda y Camila Cabello son consideradas dos artistas que realmente aprecian a sus fans e incluso que conviven con ellos, pues cuando Camila Cabello llega al aeropuerto de inmediato saluda a sus fans, quienes quedan petrificados al verla.

Por su parte Belinda le encanta ayudar a los demás pues se considera una mujer solidaria en todos los aspectos, ya que en muchas ocasiones la cantante ha tratado de hacer donativos para las personas que han perdido su hogar en algún fenómeno natural como el terremoto ocurrido en la Ciudad de México en 2017.

Me encanta escribir canciones, me siento muy cómoda en el estudio, me siento muy bien dirigiendo me encanta estar atrás de las cámaras y cuando he dirigido mis videos me encanta, mis proyectos y eso es donde más cómoda me siento y también donde más feliz soy, es ayudando, dijo Belinda en una entrevista hace tiempo.