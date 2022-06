Camila Cabello: cada uno de sus romances y su noviazgo con Shawn Mendes

La cantautora cubano-estadounidense, Camila Cabello, alcanzó la fama cuando apenas tenía 15 años de edad, pues en ese entonces formó parte del grupo “Fifth Harmony” que participó en la segunda temporada de “The X Factor” y logró posicionarse entre las finalistas.

Y aunque desde temprana edad, Camila Cabello ha estado enfocada en fortalecer su carrera artística, también se ha dado tiempo para el amor, pues a lo largo de los años hemos podido conocer a varios de sus romances, desde Austin Mahone hasta Shawn Mendes.

¿Cuántos novios ha tenido Camila Cabello?

Austin Mahone

En 2014 se conoció que Camila Cabello estaba muy enamorada del cantante Austin Mahone, con quien estuvo saliendo por algunas semanas, sin embargo, parece que el vínculo entre ellos no fue tan fuerte como para llegar a un noviazgo y por eso la cantante de “Havana” no lo cuenta en su repertorio de novios.

Aunque sí confesó en entrevistas que dio en ese entonces, que Mahone fue su primer beso, también fue su primer amor y la experiencia que vivió a su lado fue especial para Camila, aunque para el cantante estadounidense parece que no trascendió mucho.

Por eso, en una entrevista que dio a Seventreen en 2016, la cantante de “Bam Bam” dijo que hasta ese momento no había tenido relaciones largas como para considerarlas noviazgos.

Michael Clifford

En el 2012 el cantante de 5SOS, Michael Clifford, confesó que Camila Cabello era su crush y buscó hacer contacto con ella a través de Twitter y en 2013 recibió ayuda tanto de Louis Tomlinson como de Harry Styles para concretar que ambos chicos se conocieran en persona.

Para 2015 Camila y Michael ya sostenían conversaciones telefónicas y se habían vuelto más cercanos y para los primeros meses de 2016 se conoció una foto de la pareja.

Ese mismo año la cantante fue jaqueada y se compartieron capturas de pantalla en las que supuestamente ella y Michael Clifford tenían conversaciones que parecen propias de una pareja, sin embargo, no se comprobó la veracidad de esas conversaciones y ninguno de los dos confirmó que estuvieran juntos.

Mattew Hussey

En 2018, Camila Cabello decidió iniciar una relación sentimental con el yotuber Mattew Hussey, quien es 10 años mayor, con quien salió por alrededor de año y medio, pero en junio de 2019 ambos confirmaron que terminarían su romance y que seguirían siendo buenos amigos a pesar de tomar caminos separados.

La ruptura amorosa se dio a conocer unos días después de que Camila Cabello estrenó su videoclip “Señorita”, canción que interpreta al lado de Shawn Mendes. En el videoclip a ambos se les ve dar vida a una tórrida historia de amor, por lo que eso hizo avivar los rumores de que los cantantes estaban juntos como pareja.

Shawn Mendes

A lo largo de todas estas historias de amor, Shawn Mendes estuvo presente en la vida de Camila Cabello, ya que ambos cantantes se conocieron en 2014, específicamente en el tour que Austin Mahone realizó y al cual Camila lo acompañó, desde entonces Shawn confiesa que hubo un chispazo.

Y en 2015 el cantante de “There's Nothing Holdin' Me Back” le pidió a Camila Cabello que hiciera una colaboración con él, así que la canción “I Know What You Did Last Summer” alcanzó gran aceptación entre sus públicos y desde entonces se comenzaron a correr rumores de que podrían estar saliendo.

Sin embargo, tanto Camila como Shawn afirmaron que solo eran amigos, aunque, a finales de 2017, el cantante canadiense confesó, en una entrevista para The New Paper, que sí veía a Cabello como una persona que pudiera convertirse en su pareja en un futuro, algo que no se concretó hasta 2019.

Como ya decíamos, en junio de 2019 Camila Cabelló terminó su relación con Mattew Hussey y en esos días salió el videoclip de “Señorita” que rápidamente se posicionó entre el gusto de la gente. Para ese entonces la química entre la actriz y Shawn Mendes era innegable y para julio de ese año, se les pudo ver muy cariños entre ellos.

El 8 de agosto de 2019, Shawn Mendes subió una foto para felicitar a Camila por su cumpleaños y no fue hasta septiembre que Cabello confirmó que estaba saliendo con su viejo amigo, ese mismo mes, los dos compartieron su primera foto juntos, se trató de un apasionado beso que provocó opiniones divididas.

Sin embargo, en 2020, el confinamiento y los problemas de salud emocional que presentó Camila Cabello representaron todo un reto para la pareja, lo cual los llevó a alejarse poco a poco hasta que en noviembre de 2021 confirmó su ruptura.

Nicholas Galitzine

El 3 de septiembre de 2021 se estrenó la película “Cenicienta” protagonizada por Camila Cabello, la cual representó su debut como actriz y durante los promocionales de la película fue innegable ver la gran química entre Cabello y su coprotagonista, Nicholas Galitzine.

Sin embargo, parece que la amistad entre ellos se hizo cercana y para febrero de 2022, Camila Cabello fue captada dando un paseo con Nicholas Galitzine en Santa Mónica, en California, Estados Unidos, en el que comieron helado y pasearon en bicicleta, lo cual comenzó lo rumores de un posible romance.

Y aunque en varias ocasiones el actor inglés ha dado muestra en sus redes sociales de que siente cierta atracción por Camila Cabello, la actriz no ha mostrado el mismo interés, por lo que los rumores de un romance entre ellos parecen ser solo eso.