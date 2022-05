Camila Cabello fue completamente humillada en la final de la Champions League

Y la misma Camila se pronunció sobre el tema en las redes sociales, externando su tristeza de que haya sucedido aquello durante su presentación, explicando que se prepararon arduamente para un espectáculo de lujo que lograra entretener a los presentes y televidentes, pero no fue así y terminó siendo atacada. Momentos más tarde, la artista eliminó su comentario al respecto y no se ha vuelto a pronunciar.

Diferentes videos de su presentación dejan ver la grosería que le hicieron a la joven cantante , exintegrante de la agrupación Fifth Harmony , desatando duras reacciones de parte de sus fanáticos, quienes están completamente molestos ante la situación.

Al terminar de dar un espectáculo de impacto, en donde interpretó algunos de sus más grandes éxitos como 'Señorita' y 'Don't go yet', Camila fue terriblemente abucheada por los asistentes al partido final de la Champios League , lo que de inmediato hizo que se volviera tendencia en las redes sociales.

Gilberto Coronel Periodista Web

