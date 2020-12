Estados Unidos.- La cantante Camila Cabello dejó a todos con los sentimientos a flor de piel y con ganas de enamorarse tras compartir a través de sus redes sociales un conmovedor mensaje dedicado para su novio, el también cantante Shawn Mendes, con quien comenzó a salir desde julio del año pasado y desde ese momento se han convertido en una de las parejas favoritas dentro de la industria musical.

Siempre mostrando su lado más romántico, la cantante se expresó de lo mejor de su novio, lo que resultó una grata sorpresa para todos, ya que había pasado bastante tiempo desde que no lo hacía, justo por eso algunos rumores de que se habían distanciado o habían terminado tomaron gran fuerza hace algunas semanas, pero fue él quien desmintió tales acusaciones, ya que compartió una fotografía de lo más romántica al lado de su amada.

La cantante habló sobre su relación y reveló íntimos detalles, mencionando que no todo ha sido perfecto en su romance con el cantante canadiense, sin embargo, ha aprendido mucho de él, logrando enfrentar sus miedos, ansiedades, inseguridades, patrones de pensamiento y creencias sobre la vida, que no es tan simple como parece en las fotografías, pero la atracción que ambos sienten es lo que les ha ayudado a luchar por su relación y les ha permitido aprender muchas cosas.

Camila Cabello habla sobre su relación con Shawn Mendes y revela íntimos detalles. Foto: Instagram

Aprendí mucho sobre el amor con este chico. No son solo los momentos felices y dichosos que ves en fotos y videos. Cuando estás en una relación con alguien, se siente como si fuera este espejo reflejándote en ti, constantemente tengo que enfrentar mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, mis patrones de pensamiento, mis creencias sobre la vida y sobre mí mismo", indicó Camila.

Asimismo, Cabello también mencionó que le gustaba que su relación fuera tan real y que, aunque las cosas no son realmente perfectas, su romance se mantiene bastante vivo, además, se tomó el tiempo para reflexionar sobre el verdadero significado de estar enamorado, explicando que "nuestra naturaleza como humanos es amar".

A veces, no es tan simple como parece en las imágenes. a veces, es desordenado, incómodo y feo jajaja. Pero no hay nada como el tirón, la FUERZA que es amor, ser la luz en la oscuridad, ser el tirón gravitacional que te da la fuerza implacable para ser más valiente, más sabio y mejor de lo que eras ayer. Es tan instintivo para nosotros amar, incluso si nuestras mentes intentan protegernos de él a veces, pero nuestra naturaleza como humanos es amar", continuó.

Camila Cabello y Shawn Mendes iniciaron su relación en 2019. Foto: Instagram

Y estar enamorado significa elegir a esa persona una y otra vez, para pasar por las cosas complicadas. Y eso es mucho más hermoso, crudo y real que la perfección. Estoy completamente a favor de ser vulnerable en las redes sociales porque creo que aquí solo se muestra la pulcritud y la perfección de la vida; ¡y eso puede hacer que todos nos sintamos más solos y extraños! Así que levante la copa ante el desorden y la rareza de ser humano y el milagro. Y la facilidad. Y el instinto. Y la fuerza implacable que es el amor", finalizó.

Pero no sólo Camila se ha expresado de esta forma sobre su novio y se ha abierto sobre su relación, Shawn, durante una entrevista para la revista VMAN, confesó que es ella de la primera mujer que se ha enamorado. "Pasan un montón de cosas cuando te enamoras por primera vez, porque sientes ese apoyo y te das cuenta de que, si todo se rompe, al menos voy a tener ese respaldo y voy a estar bien. Te ofrece perspectiva y es algo muy bello, la verdad, te permite afrontar todos tus proyectos de otra manera, todo lo que hago ahora es porque lo disfruto al máximo", compartió.

Asimismo, aprovechó el espacio para hablar sobre sus días de confinamiento en medio de la pandemia mundial por Covid-19, la cual pasó al lado de Camila y su familia. "La primera semana que me fui a Miami a vivir con Camila, con sus padres y con su hermana tuve un ataque de pánico porque pensaba que en esas condiciones, no iba a poder acabar el disco", comentó el canadiense.

En una reciente entrevista, Shawn Mendes reveló que pasó los días de confinamiento al lado de Camila Cabello y su familia. Foto: Instagram

También explicó que mencionó que "poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia e incluso lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante, me hizo sentir otra vez como un niño".

Sin duda la relación de estos dos sigue siendo el centro de atención de los fanáticos, medios de comunicación y público en general, ya que, desde que se conocieron, han logrado ser los favoritos de todos. La pareja, ahora denominada como "Shawmila", se conoció en 2014, durante un tour del cantante Austin Mahone, exnovio de Camila, cuando el canadiense era una estrella popular en la aplicación de videos, Vine, y ella lograban un gran éxito dentro del quinteto femenino musical, Fifth Harmony.

Es en 2015 cuando lanzan su primera colaboración titulada 'I know what you did last summer', tema que fue escrito por ambos durante el backstage del tour 1989 de Taylor Swift, logrando un gran éxito y mostrando una gran química entre los dos. Desde aquel momento no se dejó de hablar sobre los cantantes, rumorando que mantenían un romance en secreto, pero ellos se dieron la tarea de acabar con los rumores, pues declararon que sólo eran muy buenos amigos, hasta 2019, que decidieron darse una oportunidad en el amor.