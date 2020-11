Camila Cabello hace polémica publicación sobre las elecciones en Estados Unidos

Estados Unidos.- La cantante Camila Cabello hizo fuertes declaraciones sobre las polémicas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que hasta el día de hoy continúan su proceso de conteo de votos. Como ya sabemos, la cantante cubano-estadounidense utilizó sus redes sociales en varias ocasiones para motivar a la población latina a votar, ya que son de gran importancia en el rumbo del país.

"Nuestras voces marcarán la diferencia en esta elección, yo voté para asegurar que todos tengan acceso a beneficios de salud, lo que es extremadamente necesario en esta época de pandemia" dijo en su momento la artista. Por esta razón, el día de ayer hizo público su voto y aprovechó para hacer algunas declaraciones que crearon opiniones divididas entre sus seguidores.

"No voté por un demócrata ni por un republicano. Voté por carácter, decencia, justicia, VERDAD y CONFIANZA en el líder de nuestra nación. Voté por un presidente que cree en la bondad, que protegerá la moral y los valores de este país y no los traicionará. Voté por una tierra de oportunidades, sin importar de dónde vengas o cómo te veas. Voté por alguien que cree que las familias deben estar juntas y que los niños deben estar en escuelas, no en jaulas. Voté por un liderazgo real y una fe en el Estados Unidos que quiero ver", escribió Camila junto a un pequeño clip referente a las elecciones.

Explicó la cantante que precisamente estas votaciones marcarían historia, dando a entender que su voto fue para Joe Biden. Desde hace tiempo ha dejado claro que los ideales de Donald Trump no son compatibles con su manera de pensar, por es razón tomó una decisión la cual cree es lo mejor para los Estados Unidos.

"Esta es nuestra oportunidad de ser parte de la historia, de ser la generación que crea un cambio real y duradero, pero ese cambio solo ocurre si nos presentamos y hacemos oír nuestras voces al emitir nuestro voto. He votado por alguien que no participa por sí mismo, sino por cada uno de nosotros. Alguien que no se complace en dividirnos, sino alguien que trabaja duro para unirnos. Por eso voté por Joe Biden y Kamala Harris", escribió sin el menor remordimiento.

Como era de esperarse, estas declaraciones provocaron miles de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes incluso protagonizaron un intenso debate respecto al rumbo que debería tomar el país norteamericano. Por si fuera poco, algunos de sus fans que piensan diferente a ella se llevaron una gran decepción, sin embargo, otros salieron a defenderla.

De acuerdo al conteo de votos hasta el momento, el candidato demócrata Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump con 238 votos electorales de los 270 necesarios para ganar, según con las últimas proyecciones actualizadas la mañana de este miércoles, por otra parte, el republicano Trump acumula 213 votos del Colegio Electoral tras haberse llevado los 38 votos del estado de Texas, el segundo más grande de EE.UU. después de California y considerado clave en el proceso.