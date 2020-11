Camila Cabello hizo que Shawn Mendes se sintiera menos "solo", según confiesa él

Estados Unidos.- Camila Cabello y Shawn Mendes tienen algo especial. El cantante de "Mercy" admitió ante Elton John en una nueva entrevista con V Man, que antes de conocer a Cabello, se "sentía un poco solo".

Los dos han estado juntos durante aproximadamente un año y medio, y Mendes le da crédito a su novia Camila Cabello por cambiar su vida.

No sé si era algo que era 'cosa mía' o 'cosa de hombres', pero creo que durante siete años, estaba en un camino tan rápido en un sentido con las anteojeras puestas, y no estaba mantenerme en contacto con mi familia y amigos, le dice a John.

Pero cuando aterricé con Camila, inmediatamente tuvo a su familia más cerca. [Ella] se trata de la familia y los amigos, y realmente me hizo pensar, 'Oh, debería llamar a mi mamá'.

"Empecé a acercarme a mi familia y amigos y sentí que todas estas conexiones estaban más lejos", comparte. "Me sentí un poco solo y ella cambió eso para mí".

Mendes también recuerda haber escrito "Song for No One" hace tres años y desear estar saliendo con el ex cantante de Fifth Harmony.

Empecé a tocar esta parte de guitarra realmente misteriosa, súper pequeña. Todo es realmente triste, dice sobre la creación de la canción.

"No estaba con Camila en ese momento. Tenía un poco de resaca y deseaba estar con ella".

Los dos se han fortalecido en medio del encierro, con Mendes compartiendo que "cada canción" que ha escrito es sobre ella.

Mi canción sale en la radio o algo así y digo, 'Todo se trata de ti. Son todos, siempre han sido sobre ti', expresó Mendes en un avance de su próximo documental de Netflix, In Wonder.

"Ella dice, '¿Qué quieres decir?' Como, 'Todo se trata de ti. Como todas las canciones que he escrito' ". La pareja también agregó recientemente un nuevo miembro a su familia, un cachorro de Golden Retriever llamado Tarzán.